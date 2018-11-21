Фондовые индексы Европы восстанавливаются вслед за нефтью

Фондовые индексы Западной Европы в среду пошли на восстановление вслед за повышением цен на нефть и положительной реакцией на него акций нефтегазовых концернов, а также на фоне стабилизации в группе высокотехнологичных компаний.

Позитивное начало европейских торгов помогло сдержать обвал на мировых рынках, в результате которого общемировые индексы ранее пересекли черту "медвежьего" тренда, пишет Financial Times. Вместе с тем темпы роста мировой экономики и торговые споры США и Китая продолжают тревожить участников рынка.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:50 мск поднялся на 0,5%, до 352,67 пункта. Накануне он завершил сессию на минимуме с конца 2016 года.

Британский FTSE 100 прибавил 0,6%, французский CAC 40 - 0,5%, германский DAX - 0,7%.

Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 растут на 0,9% и 0,8% соответственно.

Рынок акций Италии замедлил подъем после того, как партия "Лига" опровергла сообщения в СМИ о том, что вице-премьер страны Маттео Сальвини готов пересмотреть итальянский бюджет и пойти на уступки Брюсселю, сообщает агентство Bloomberg.

Еврокомиссия в среду должна опубликовать заключение по всем проектам бюджетов стран блока. Однако Италия привлекает наибольшее внимание из-за длительных споров с ЕС об увеличении госрасходов.

Нефть Brent с поставкой в январе подорожала в среду на 2%, до $63,5 за баррель, после падения более чем на 6% накануне, до минимума за 11 месяцев. Индекс Stoxx, отслеживающий производителей нефти и газа, поднялся на 0,7%. Котировки акций Royal Dutch Shell, BP и Equinor повысились на 0,7%, Total - на 0,4%, Eni - на 0,5%.

Цены акций чипмейкеров ASM и STMicroelectronics поднялись на 1,8%.

Курс акций Airbus повысился на 0,2%. Аэрокосмический концерн переманил финдиректора из германской Infineon: Доминик Асам ступит в должность после годового собрания акционеров 10 апреля 2019 года. Кроме того, Airbus назначила новым операционным директором Михаэля Шольхорна, который сейчас занимает аналогичный пост в компании BSH Home Appliances, производящей бытовую технику под брендами Bosch и Siemens.

Бумаги британской United Utilities прибавили в цене 0,3%. Генкомпания увеличила доналоговую прибыль в первой половине 2019 фингода на 7%.

О росте прибыли сообщил британский производитель специализированных химикатов Johnson Matthey, в его случае подъем доналоговой прибыли в I финполугодии составил 19%. Компания ожидает рост операционной прибыли за фингод в целом ближе к верхней границе ранее озвученного диапазона. Цена ее акций взлетела на 7%.

Ритейлер Kingfisher, которому принадлежит сеть магазинов Castorama, сократил капитализацию на 3,2%. Сопоставимые продажи в III квартале снизились на 1,3%. Параллельно Kingfisher объявил, что планирует выкупить собственные акции еще на 50 млн фунтов ($64 млн).

Рыночная стоимость германского сталепроизводителя Thyssenkrupp повысилась на 1% на фоне осторожного оптимизма компании и инвесторов, ожидающих скорого возврата к прибыли. В IV финквартале Thyssenkrupp зафиксировала чистый убыток в размере 182 млн евро против убытка на уровне 84 млн евро годом ранее. Квартальная выручка повысилась на 3,6%, до 11,06 млрд евро.

Итальянский страховщик Assicurazioni Generali увеличил цену бумаг на 1,8%. Компания планирует сократить задолженность на 2 млрд евро к 2021 году благодаря ожидаемому росту выручки и других показателей в Азии и Латинской Америке. В среду Generali представила стратегию на 2019-2021 годы.

В Испании лидерами роста стали банки, в том числе Santander (+1,6%) и BBVA (+1,9%).