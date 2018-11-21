Во львовском аэропорту задержали пассажира с 17 кг золота

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственной фискальной службы (ГФС) обнаружили и изъяли у пассажира рейса "Стамбул-Львов" 17 килограммов золотых изделий.

Как сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области, жителя Львова задержали во время попытки контрабандного ввоза в Украину из одной из стран Ближнего Востока.

Пресс-служба главного управления ГФС во Львовской области сообщили, что речь идет о пассажире рейса "Стамбул-Львов". Ювелирные ценности обнаружили во время осмотра багажа указанного пассажира.

Как указано в сообщении пресс-службы ГФС во Львовской области, "в содействии незаконному ввозу золотых изделий подозреваются сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт".