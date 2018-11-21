Экономика

11:48 21.11.2018

CEO директора по маркетингу украинской OLX стала Онищенко, Гапоченко будет отвечать за регион OLX Group в Европе и Центральной Азии

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Торговая площадка и сервис объявлений OLX назначил на позицию CEO директора по маркетингу Катерину Онищенко, сообщила пресс-служба компании.

Сергей Гапоченко, ранее возглавлявший OLX в Украине и Центральной Азии, назначен генеральным менеджером региона OLX Group в Европе и Центральной Азии, к которому, помимо Украины, Казахстана и Узбекистана, присоединились Румыния, Португалия, Болгария и Босния.

По словам К.Онищенко, которого цитирует пресс-служба, аудитория ресурса в Украине за последние пять лет выросла в 2,5 раза и составляет около 10 млн уникальных пользователей в месяц, количество продавцов достигает цифры в 1,3 млн.

К.Онищенко присоединилась к команде OLX региона "Украина и Центральная Азия" в 2013 году в качестве директора по маркетингу. С апреля 2018 года отвечала, в том числе, и за развитие бизнес-вертикалей площадки, где основной фокус направлен на продвижение категорий "Недвижимость" и "Работа".

Как сообщалось, в 2017 году OLX в сотрудничестве с компаниями "Нова пошта" и UAPAY запустили новую услугу "Безопасная сделка".

OLX.ua - часть международной компании OLX Group, которая представлена в 17 брендах более чем в 40 странах мира.

Теги: #olx #ceo
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