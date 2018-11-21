Предусмотренные проектом госбюджета на 2019г для "Укроборонпрома" 2,8 млрд грн будут направлены на потребности ВСУ в новой авиатехнике

Предусмотренное доработанным ко второму чтению проектом госбюджета на 2019 год дофинансирование уставного капитала госконцерна "Укроборонпром" в размере 2,8 млрд грн, в случае утверждения закона о госбюджете, планируется направить, в первую очередь, на обновление и развитие мощностей предприятий авиационного кластера госконцерна, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в "Укроборонпроме".

"В случае принятия госбюджета на следующий год предусмотренное проектом основного финансового закона дофинансирование уставного капитала госконцерна в размере 2,8 млрд грн будет направлено, в первую очередь, на обновление производственных мощностей авиастроительных предприятий "Укроборонпрома", разработку и подготовку к серийному производству новых образцов авиационной техники для ВСУ, а также на финансирование других мер по укреплению отечественной оборонной промышленности", - сообщил собеседник агентства.

Как напомнили в связи с этим в госконцерне, в последние годы предприятия авиакластера "Укроборонпрома" ведут активные работы, направленные на усиление возможностей Воздушных Сил ВСУ.

"В этом году украинские летчики уже получили несколько десятков единиц авиационной техники, в частности, фронтовые бомбардировщики и разведчики Су-24, модернизированные истребители МиГ-29 и Су-27, военно-транспортные Ан-26 и Ил-76, многоцелевые вертолеты Ми-8 и Ми-24, а также беспилотники Spectator", - отметил собеседник агентства.

"Кроме того, в начале ноября были проведены боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов, прошедших восстановление или капремонт на мощностях "Укроборонпрома", - добавил он.

По данным "Укроборонпрома", предусмотренное проектом госбюджета на 2019 год масштабное дофинансирование уставного капитала госконцерна позволит довести размер уставного капитала до 3,5 млрд грн.

В состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входят около 112 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия. Еще 21 предприятие госконцерна находится на временно оккупированной территории Крыма и на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом, "Укроборонпром" совместно с правительством обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК.

Согласно утвержденному постановлением Кабинета министров №993 от 31 августа 2011 года уставу "Укроборонпрома", его уставный капитал формируется за счет средств госбюджета, имущества участников госконцерна, а также других не запрещенных законом источников. По состоянию на сентябрь 2011 года, на момент утверждения устава госконцерна его уставный капитал оценивался в 1 млрд грн.

По данным "Укроборонпрома", на сегодняшний день в созданный в 2016 году кластер авиастроения и авиаремонта госконцерна входят 20 предприятий. По итогам работы в 2017 году предприятия авиакластера увеличили суммарный чистый доход от реализации продукции в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом - до 12 млрд грн, суммарная чистая прибыль возросла на 28,57% - до 0,7 млрд грн.

Кластеризация "Укроборонпрома" определена одним из основных направлений объявленной в 2016 году реформы госконцерна. Согласно планам, в рамках проведения кластеризации в структуре "Укроборонпрома" планируется создание пяти кластеров: авиастроения; бронетехники; радиолокации, радиосвязи, РЭБ; судостроения и морской техники; высокоточного вооружения и боеприпасов. В начале 2018 года "Укроборонпром" объявил о начале формирования кластера радиолокации, радиосвязи и РЭБ.

По данным украинского парламента, Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект госбюджета на 2019 год 22 ноября.