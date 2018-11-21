Возвращение Wizz Air характеризует изменения в Украине за последние четыре года

Возвращение авиакомпании Wizz Air в Украину является символическим и характеризует изменения в стране за последние четыре года, заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с главным исполнительным директором компании Джозефом Варади.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, прежде всего идет речь о возможностях для бизнеса. "Тот факт, что Украина в рейтинге Doing Business вышла уже на 71 ступеньку, опередив отдельные страны ЕС, и мы уверены, что и благоприятный инвестиционный климат будет убеждать, что это абсолютно правильное решение Wizz Air", - добавил П.Порошенко.

Он также отдельно отметил либерализацию валютного законодательства Украины, которое предоставляет намного больше возможностей и также защищает позиции инвестора.

"Третья позиция - это динамика рынка. Мы не только вернулись на довоенные объемы пассажиропотока, но и выросли больше чем на 30% в сравнении с прошлым годом. Безусловно, этому способствовал безвизовый режим с ЕС", - сказал П.Порошенко, отметив, что с 11 июня 2017 года по 11 июня 2018 года количество пересечений границы в сторону ЕС составило 20 миллионов.

"По моему мнению, очень перспективным является внутренний рынок авиаперевозок. И тот факт, что Wizz Air готова принять решение по возобновлению деятельности дочерней компании, чтобы налоги платились в Украине, дочерняя компания владела самолетами, которые материнская компания ей передаст - намного повысит эффективность взаимодействия с национальной властью", - сказал президент.

По его словам, факт поддержки Украиной деятельности Wizz Air и нынешняя встреча являются подтверждением того, что двери Украины открыты для компании и сотрудничество будет эффективным.

Главный исполнительный директор компании Wizz Air Джозеф Варади, в свою очередь, отметил, что компания работает 10 лет в Украине и уже перевезла 7 млн пассажиров. "Мы хотим усилить свое присутствие и сделать больше для Украины. Полностью с вами соглашаюсь и считаю, что инвестиционный климат в Украине поменялся к лучшему", - сказал он.

Дж.Варади также отметил, важность конкурентности, поскольку это побуждает оказывать лучшие услуги, и сообщил о готовности предоставить больше самолетов, которые бы базировались в Украине.