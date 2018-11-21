Американские агенты собирают данные в караване мигрантов, направляющемся к границе США

Министерство внутренней безопасности США собирает информацию о направляющемся к американской границе караване мигрантов при помощи агентов под прикрытием, сообщает телеканал "Эн-би-си ньюс" со ссылкой на источники в министерстве.

В частности, министерство отслеживает сообщения, пересылаемые мигрантами. Так, работники МВБ вступили в группы в мессенджере WhatsApp, в которых мигранты переписываются, направляясь к границе США.

Помимо этого, информацию о караване собирают агенты МВБ в Мексике, отмечает телеканал. Такими методами, по данным телеканала, министерство пытается отслеживать число мигрантов в караване, их передвижения и возможные угрозы.

В составе каравана около 4 тыс. человек преимущественно из Гондураса. На прошлой неделе мигранты стали прибывать в город Тихуана, граничащий с США.