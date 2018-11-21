Экономика

10:23 21.11.2018

Еврокомиссия одобрила сделку японской фармкомпании Takeda с ирландской Shire на $62 млрд

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Еврокомиссия одобрила сделку японской фармкомпании Takeda с ирландской Shire на $62 млрд

Европейская комиссия, главный антимонопольный регулятор ЕС, одобрила сделку японской фармацевтической компании Takeda Pharmaceutical Co. по покупке ирландской Shire Plc за 46 млрд фунтов стерлингов ($62 млрд), говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Сделка одобрена с условием продажи Shire разработок лекарства от воспалительных заболеваний кишечника Entyvio, которые могли быть приостановлены в результате слияния.

Таким образом, Takeda получила все необходимые одобрения регуляторов и планирует завершить сделку 8 января 2019 года.

В понедельник компания разместила долларовые облигации на общую сумму $5,5 млрд, завершив привлечение средств в размере $14 млрд для финансирования сделки с Shire. Объем размещения стал рекордным для Азиатско-Тихоокеанского региона с начала года.

Takeda, основанная в 1781 году, является крупнейшей фармкомпанией Азии и входит в топ-15 игроков мирового фармацевтического рынка.

Теги: #еврокомиссия #фармкомпания
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