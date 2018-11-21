Евросоюз усилит проверки иностранных инвестиций

Совет Европейского союза, Европейский парламент и Европейская комиссия согласовали основы скрининга иностранных инвестиций в страны блока, чтобы защитить стратегические активы.

Пакет мер обеспечит защиту важнейших интересов государств ЕС при сохранении одного из наиболее открытых инвестиционных режимов в мире, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"Европа должна всегда защищать свои стратегические интересы, и именно в этом нам поможет новая нормативная база", - приводятся в пресс-релизе слова председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.

Правительства ЕС согласились сотрудничать и обмениваться информациях об обсуждаемых сделках M&A. При этом они наделили Еврокомиссию как исполнительный орган ЕС полномочиями делать рекомендательные заключения о потенциальных слияниях и поглощениях.

Как пишет The Wall Street Journal, Брюссель напугала повышенная активность китайских компаний, в последние годы скупающих наиболее интересные объекты в Европе и других регионах. Основы проверки иностранных инвестиций прорабатывались больше года, с тех пор как стало известно, что в 2016 году китайские инвестиции в Европу подскочили на 77% - до рекордных 35 млрд евро.

"Речь идет не о закрытии наших рынков, но об ответственных действиях, - заявила министр экономики и информационных технологий Австрии Маргарете Шрамбёк. - Мы решительно настроены на сохранение безопасности нашего технологического сектора и важнейшей инфраструктуры".

ЕС уже предпринимал подобные попытки, но в 2011 году они с треском провалились.

Сейчас же Европа взяла за образец модель Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS), который обладает достаточно широкими полномочиями. В частности, он проверяет даже иностранные сделки, чтобы убедиться, что они не вредят национальной безопасности и интересам США. В 2016 году комитет заблокировал покупку германского поставщика оборудования для производства микросхем Aixtron SE китайским фондом.

Главное отличие от CFIUS в том, что рекомендации Еврокомиссии не будут обязательными для исполнения. Окончательное решение по-прежнему будет принимать не централизованной структурой, а отдельными государствами на национальном уровне. Сейчас внутригосударственные механизмы проверки иностранных инвестиций действуют лишь в половине из 28 стран ЕС: в Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Финляндии и Франции.

"Структура отличается слабостью с точки зрения возложенных на государства-члены обязательств, но определенно является улучшением по сравнению с текущей ситуацией", - заявил WSJ источник в брюссельских официальных кругах.

Механизм сотрудничества включается даже в том случае, если сделка не проходит проверку на национальном уровне. Страна, которую сделка затрагивает, передает информацию другим государствам ЕС и Еврокомиссии, которая должна направить ответ в течение 35 дней. При этом у других стран ЕС и Еврокомиссии есть дополнительное право отреагировать в течение 15 месяцев после того, как приобретение будет завершено.

Для вступления соглашения в силу требуется одобрение стран-участниц ЕС и Европарламента. Ожидается, что это произойдет до конца 2018 года.