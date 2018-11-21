"Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и ГК ТЭС призвали нардепов продлить льготы на импорт электромобилей

НЭК "Укрэнерго", ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "ДТЭК", ПАО "Донбассэнерго", ПАО "Центрэнерго", а также главы Ассоциации солнечной энергетики Украины и Украинской ветроэнергетической ассоциации призвали народных депутатов продлить льготы на импорт электромобилей.

"Поводом для обращения стал тот факт, что 31 декабря 2018 года истекает срок действия временного освобождения от уплаты НДС и акциза импорта электромобилей. В то же время Верховная Рада не поддержала изменения в законопроекты №№8487 и 8488 о продлении этих льгот в 2019 году", - говорится в сообщении "Укрэнерго", инициировавшей совместное письмо-обращение.

Как отмечается в документе, весь мир движется в направлении декарбонизации, энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, а электромобили являются неотъемлемой частью этого тренда. Их наличие не только решает экологические проблемы и позволяет сократить количество вредных выбросов, но также способствует появлению принципиально новых возможностей развития энергосистемы.

Кроме того, большое количество электромобилей само по себе является "окном" возможностей для украинской энергетики. "Украинское энергосообщество солидарно в том, что временное освобождение от НДС и акцизного налога на ввоз в страну электромобилей не только будет стимулировать рост продаж электрокаров, это - сигнал, что мы являемся частью цивилизованного мира и готовы к новым технологическим, социальным и экологическим вызовам", - подчеркивают авторы письма.

По их данным, в последние годы во всем мире наблюдается тенденция роста спроса на автомобили с электродвигателем. В Европе их уже более 1 млн, а к концу 2018-го, по прогнозам, это количество вырастет еще на 350 тыс.

"Электротранспорт стал объектом повышенного внимания парламентов и правительств развитых стран. Европейские государства активно стимулируют рост сегмента электромобилей с помощью налоговых льгот, чтобы создавать новые возможности развития инфраструктуры зарядных станций и развития энергосистемы", - резюмируется в документе.