Экономика

09:50 21.11.2018

Акции протеста с перекрытием дорог государственного значения продолжаются в ряде областей

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Акции протеста с перекрытием дорог государственного значения продолжаются в ряде областей

Акции протеста, сопровождающиеся, в частности, перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения проходят в разных областях Украины по состоянию на утро среды, сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

По состоянию на 7.30 была перекрыта в Волынской области автодорога М-19 Доманово-Ковель-Черновцы, км 140+300 (с.Княгининок Луцкого р-на), во Львовской области - автодорога М-06 Киев-Чоп в двух местах: км 500+900 (с.Старый Милятин Бусского р-на) и км 585+900 (с.Розвадов Николаевского р-на).

В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев-Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий, км 154; в Хмельницкой - автодороги Н-03 Житомир-Черновцы", км 285+432 (с.Смотрич, Камянец-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ривнео-Староконстянтинов, км 249+320 (г.Шепетовка).

При этом в "Укравтодоре" сообщают о завершении акций протеста, которые сопровождались перекрытиям дорог, в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ривненской, Харьковской и Черкасской областях.

В то же время в Госагентстве напомнили, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г.Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 авторогоги Н-01 Киев-Знаменка на выезде из Смелы в направлении Знаменки.

"Просим водителей учитывать эту информацию при планировании своих поездок", - указано в сообщении.

Как сообщалось, во вторник протестующие владельцы автомобилей с европейской регистрацией перекрыли дороги в 16 областях. Ранее общественная организация "Авто Евро Сила" анонсировала на 20 ноября проведения акций гражданского неповиновения в каждой области Украины с требованием отмены законопроектов №8487 и №8488.

Теги: #укравтодор #протест
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