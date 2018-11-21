Экономика

09:43 21.11.2018

Новым финдиректором Airbus станет Доминик Асам из Infineon

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Новым финдиректором Airbus станет Доминик Асам из Infineon

Новым главным финансовым директором европейского авиастроительного концерна Airbus SE станет Доминик Асам, занимающий аналогичную должность в германском производителе микрочипов Infineon Technologies, говорится в пресс-релизе Airbus.

Д.Асам вступит в должность после годового собрания акционеров 10 апреля 2019 года. На этом посту он сменит Харальда Вильхельма, который объявил о планах покинуть компанию еще в мае вместе с CEO Томом Эндерсом.

Таким образом, Airbus нашла кандидатов на две главные позиции в компании. Раньше было объявлено, что Т.Эндерса сменит Гийом Фори, руководитель самолетостроительного подразделения Airbus Commercial Aircraft.

"Доминик входит в число лучших финдиректоров из числа крупнейших германских компаний, - заявил Т.Эндерс. - У него выдающийся профессиональный опыт, и я уверен, что он станет отличным вторым пилотом для Гийома Фори, который сменит меня во главе Airbus следующей весной".

Теги: #airbus
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