Приближение цен на газ в США к $5 за 1 млн BTU тревожит инвесторов

Цены на природный газ на терминале Henry Hub в штате Луизиана в ноябре неуклонно приближаются к $5 за 1 млн BTU, и это тревожит инвесторов, поскольку превышение этой отметки будет означать снижение конкурентоспособности американского газа в Европе и Азии.

Волатильность вернулась на рынок газа, ее подстегивает тот факт, что газохранилища на начало сезона отбора в США стояли полупустыми, отмечает аналитик Interfax Energy Абишек Кумар в обзоре Global Gas Analytics (GGA).

В ходе торгов прошлую среду цена газа на ближайший месяц Henry Hub понималась до $4,93 за 1 млн BTU - максимума с февраля 2014 года, в этот вторник она держится чуть ниже $4,6 за 1 млн BTU.

Если в январе-феврале 2014 года цены взлетели из-за суровых холодов и зимних ураганов, то сейчас они растут еще до начала серьезного похолодания.

Коммерческие запасы природного газ в США находятся на минимуме для этого времени года с 2005 года, что стало неприятным сюрпризом для рынка, ведь 13 лет назад "сланцевая революция" в США только начиналась, то есть собственная добыча была намного ниже, чем сейчас.

По оценкам GGA, к концу сезона отбора Штаты подойдут с запасами в хранилищах около 30 млрд кубометров против 39,4 млрд кубометров по итогам предыдущего сезона. Операторам будет крайне сложно восполнить эти запасы к летнему периоду и следующей зиме.

Еще в сентябре Cheniere Energy утверждала, что США могут увеличивать добычу газа в стране, что позволит удержать цены на Henry Hub на уровне ниже $3 за 1 млн BTU, несмотря на рост внутреннего потребления. По оценкам экспертов, себестоимость около 840 трлн куб. футов запасов газа в США находится на уровне ниже $3, еще 1250 трлн куб. футов можно добыть при цене на Henry Hub ниже $4 за 1 млн BTU.

Вместе с тем GGA отмечает, что добыча газа в США выросла на 10,9% в январе-августе в пересчете на годовые темпы, тогда как внутреннее потребление подскочило на 12% за тот же период, а экспорт - на 12,1%. Если подобная ситуация сохранится, цены повысятся еще больше, что снизит конкурентоспособность газа и в самих США - например, в сравнении с углем.