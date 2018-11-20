Экономика

16:19 20.11.2018

Пересмотр рентной платы за использование недр в конце года дестабилизирует работу предприятий нефтегазодобывающей отрасли – ЕБА

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Пересмотр рентной платы за использование недр в конце года дестабилизирует работу предприятий нефтегазодобывающей отрасли – ЕБА

Работа украинских предприятий нефтегазодобывающей отрасли может быть дестабилизирована из-за увеличения рентной платы за использование недр для добычи нефти, полагают эксперты Европейской бизнес ассоциации.

"Пересмотр рентной платы, еще и в конце года, дестабилизирует текущую работу субъектов хозяйствования и сдерживает приход новых инвесторов. И не стоит забывать, что увеличение налоговой нагрузки на отечественный бизнес может стать следствием роста цен на соответствующие товары и услуг", – цитирует координатора комитетов бизнес-ассоциации Игоря Гоцика пресс-служба ЕБА во вторник.

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Подобное увеличение рентной платы приведет к увеличению налоговой нагрузки для бизнеса, подчеркивают эксперты ассоциации.

"И это – почти в конце года, когда бюджеты компаний уже спланированы, что однозначно не создаст качественных условий для ведения бизнеса прозрачно и в стабильных условиях", – указывает ЕБА в сообщении.

В то же время, повышение рентной платы воспринимается как хаотический и непоследовательный шаг с точки зрения стратегического планирования, тогда как Украине следует наращивать национальную добычу такого сырья и увеличивать привлекательность украинской нефтегазодобывающей отрасли, подчеркивает ассоциация.

В ЕБА напомнили, что повышение ставок рентной платы за пользование недрами для добычи нефти на 2% с 1 января 2019 года предусматривает принятый в первом чтении законопроект №9260 с поправками в Налоговый кодекс о повышении ряда ставок отдельных налогов и сборов. Кабинет министров зарегистрировал в парламенте этот законопроект 5 ноября, а 8 ноября народные депутаты его поддержали в первом чтении.

Теги: #нефтегаз #еба #рента
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