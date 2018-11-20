ЕС затягивает процедуру признания системы сертификации семян Украины - Семенная ассоциация Украины

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" и Семенная ассоциация Украины обратились к главе представительства ЕС в Украине Хьюго Мингарелли с просьбой ускорить процедуру признания эквивалентности системы сертификации семян Украины требованиям ЕС, которая продолжается семь лет.

"В последние годы украинские и иностранные производители активно наращивают мощности по производству качественного семенного материала. Состоялась также реформа государственной системы сертификации семян. Однако, несмотря на оживление торговли, повышение качества продукции семеноводства, постепенное расширение условий зоны свободной торговли, рынки ЕС для семян, выращенных в Украине, до сих пор остаются закрытыми", - отмечается в обнародованном обращении Семенной ассоциации Украины.

Основным препятствием для экспорта украинских семян в ЕС является непризнание Европейским Союзом эквивалентности системы сертификации семян Украины требованиям ЕС.

"Украина еще в 2011 году, согласно процедуре признания эквивалентности, подала запрос на проведение международного аудита представителями Европейской комиссии. По результатам официального аудита DG Sante, проведенного в июне 2015 года, получено положительное заключение, о чем составлен соответствующий отчет. В течение 2016-2018 годов отчет уже несколько раз рассматривался секциями Еврокомиссии, но прогресса в рассмотрении этого вопроса не произошло", - отметили в ассоциации.

Вместе с Украиной действия по прохождению аудита для получения эквивалентности осуществляли Молдова и Бразилия. Несмотря на то, что упомянутые государства прошли аудит позже Украины, а именно в 2016 году, в отношении них в конце октября этого года уже принято окончательное решение о признании систем эквивалентными.

"Мы приветствуем Республику Молдова и ФР Бразилия с положительным решением Европарламента, однако нам непонятно игнорирование ЕС запроса от Украины. Открытие рынка ЕС для семян, произведенных в Украине, станет еще одним толчком для увеличения инвестиций в экономику нашего государства и будет способствовать дальнейшему развитию сектора", - цитируется глава Семенной ассоциации Украины Сюзанна Григоренко.

По ее словам, что касается Украины, процедура признания продолжается уже семь лет с момента подачи заявки и три года после аудита. Представители Министерства аграрной политики и участники рынка неоднократно поднимали этот вопрос перед представителями ЕС. Однако обоснованных причин откладывания рассмотрения украинского вопроса не было приведено.

"Надеемся, что представительство ЕС в Украине услышит призыв к действию от украинского семенного сектора и будет способствовать более быстрому рассмотрению нашего вопроса в Европарламенте", - указал координатор семенного комитета ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Граб.