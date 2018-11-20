Экономика

15:54 20.11.2018

Киевский метрополитен заключил договор с "Киевметростроем" о строительстве метро на Виноградарь за 6 млрд грн

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Киевский метрополитен заключил договор с "Киевметростроем" о строительстве метро на Виноградарь за 6 млрд грн

 Киевский метрополитен заключил договор о выполнении строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви метро с ОАО "Киевметрострой", ставшим победителем тендера на ProZorro.

"В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 км предполагается строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды" - и ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продолжения линии", - сообщила пресс-служба Киевского метрополитена во вторник.

Согласно документу, работы продлятся до 2021 года, а их бюджет составит 5 млрд 993 млн грн.

Как указывается в сообщении, в настоящее время идет оформление всех предусмотренных законодательством документов для начала работ. При подготовке проекта Киевсовет уже поддержал выделение технических земельных участков для обустройства необходимых строительных площадок.

"Начиная строительство станций на Виноградарь, мы фактически возрождаем строительство метро в столице. Потому что последнюю станцию метрополитена в Киеве, напомню, открыли в 2013 году", - цитируется в сообщении городской голова Киева Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, в рамках данного проекта впервые в Киеве планируют использовать технологию вертикальных тоннелей. При этом станция "Мостицкая" будет строиться как станция глубокого заложения, а "Проспект Правды" и последующие предусмотрено строить открытым способом как неглубокие.

Теги: #киев #метро #тендер
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