Экономика

15:49 20.11.2018

Ryanair может начать летать из Украины в Италию в 2019г

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Ryanair может начать летать из Украины в Италию в 2019г

 Ирландский лоу-кост авиаперевозчик Ryanair может начать выполнение рейсов из Италии в Украину уже в 2019 году.

Об этом сообщил коммерческий директор компании Дэвид О'Брайен на конференции в Министерстве инфраструктуры во вторник.

"В Италии мы летаем из Милана и Пизы. Но правительство Италии предоставило определенные преимущества авиакомпании, у которой всего два рейса. Мы подали иск в суд и выиграли дело, поэтому, возможно, мы тоже будем летать из Италии в Украину", - заявил Д.О'Брайен.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что со стороны Украины планирует оказать всю необходимую поддержку для начала полетов ирландского лоукостера по направлению "Украина - Италия".

"Я верю, что Ryanair сможет летать из Италии уже в следующем году", - заявил министр.

Он также сообщил, что Мининфраструктуры обратилось с соответствующим письмом к правительству Италии, кроме того, в ближайшее время запланированы переговоры с министром транспорта Италии, во время которых В.Омелян планирует поднять вопрос выдачи назначений на украинские направления.

В.Омелян также отметил, что ожидает окончательного урегулирования вопроса "открытого неба" с Евросоюзом в первой половине 2019 года

Как сообщалось, Ryanair в 2019 году планирует открыть пять новых рейсов из Украины: в Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Манчестер (Великобритания), Софию (Болгария) и Пафос (Кипр) по два раза в неделю.

Теги: #ryanair
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