Экономика

15:07 20.11.2018

Более 68 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам – Минфин

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Более 68 тыс. украинцев получают субсидии по нескольким адресам – Минфин

Более 68 тыс. граждан получают жилищно-коммунальные субсидии по нескольким адресам, сообщил заместитель министра финансов Юрий Гелетий.

"Проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий на протяжении января-сентября 2018 года показали, что более 68 тыс. лиц получают несколько субсидий по разным адресам. Или другой пример – гражданин купил автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 1,3 млн грн и оформил субсидию на 2 тыс. грн" – цитирует Ю.Гелетия пресс-служба Министерства финансов на сайте во вторник.

Минфин с начала этого года направил около 7,5 млн рекомендаций о проверке достоверности информации, которую подали получатели субсидий, благодаря чему удалось избежать неэффективного использования 5,9 млрд грн, уточняется в сообщении министерства. Помимо этого, верификация способствовала возвращению 46,5 млн грн бюджетных средств.

"Проводя верификацию, Минфин никак не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан. На сегодня ведомство работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основе текущих нормативно-правовых актов", – подчеркивает министерство в сообщении.

"Мы благодарны народным депутатам, которые инициировали изменения в Бюджетный кодекс с учетом недавнего решения Конституционного суда. Для комплексного урегулирования вопросов по проведению верификации Минфин уже разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров проект закона "О верификации и мониторинге государственных выплат". Процесс верификации субсидий продолжается, поскольку он в интересах как налогоплательщиков, так и получателей государственной помощи", - пояснил Ю.Гелетий.

Помимо этого, Минфин завершает внедрение автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая значительно повысит оперативность, качество и прозрачность процесса верификации, отмечается в сообщении.

Теги: #субсидии #минфин
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