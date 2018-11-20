Тарифы за газ для населения в Смеле не будут отличаться от тарифов в других населенных пунктов Украины - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что тарифы за газ для населения в г.Смела (Черкасская обл.) не будут отличаться от тарифов на газ для населения в других населенных пунктов Украины.

"Еще одна угроза – демагогия и популизм. Распространяется, что якобы смеляне будут платить какую-то повышенную цену за газ. Заявляю абсолютно ответственно: этого не планировалось, этого не будет, и это также… будет находиться на моем личном контроле. Тариф будет, тариф есть и будет оставаться таким, как во всей Украине", - сказал П.Порошенко на встрече с активом Черкасской области во вторник.

Глава государства также поручил главе Черкасской областной госадминистрации Александру Вельбивцу проконтролировать, чтобы жителям Смелы не насчитывались тарифы за тот период, когда они не получали отопление.

"Люди не должны, и не будут платить за услуги, которые им не предоставлялись, чтобы никто не надумал взимать с людей ни одной копейки за непредоставленные услуги", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" сообщил что по состоянию на вечер 13 ноября не имел возможности предоставить номинации на газ 22 теплоснабжающим предприятиям в девяти регионах, в том числе 12 крупным, тогда как 1146 других теплоснабжающих предприятий на этот момент уже покупали газ на льготных условиях ."До тех пор, пока эти предприятия не выполнят данные требования законодательства, "Нафтогаз" не может предоставить им номинации на газ на льготных условиях, определенных Кабинетом министров", – отмечается в сообщении НАК.

В Смеле с 12 ноября было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остались жилые дома, больницы, детские сады и школы.

Президент Украины Петр Порошенко 15 ноября поручил обеспечить теплоснабжением г.Смела в течение нескольких часов.

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщал, что в Смеле в рабочем режиме работает уже 15 котельных из 20, тепло уже подано в ряд объектов социальной сферы и почти полсотни жилых домов.

19 ноября Г.Зубко сообщил, что в г.Смела Черкасской области подключили все котельные, и просит глав объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) проверить наличие отопления в их домах.