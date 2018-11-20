Westinghouse поставил в Украину тысячную сборку для реакторов типа ВВЭР-1000, которая будет установлена на Южно-Украинской АЭС в составе перегрузочной партии топлива ТВС-WR, сообщила пресс-служба "НАЭК "Энергоатом".

"Сейчас топливо Westinghouse используется на шести энергоблоках украинских АЭС, а после 2021 года оно будет загружено в седьмой из 13-ти украинских атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000. К Южно-Украинской и Запорожской АЭС присоединится Ривненская АЭС. Кроме того, планируется развернуть производство комплектующих (головок и хвостовиков) для топливных кассет Westinghouse на мощностях нашего ОП "Атомэнергомаш", - приводятся в сообщении слова первого вице-президента - техдиректора НАЭК Александра Шавлакова.

По его словам, перспективным направлением сотрудничества для компаний станет диверсификация источников свежего ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, в частности, уже проведены консультации по этому вопросу с руководством Slovenske Elektrarne.

"Мы приглашаем всех операторов, которые эксплуатируют реакторы ВВЭР-440, к взаимодействию на пути усовершенствований в области поставок ядерного топлива", - отметил он.

Как сообщалось, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы. В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года. Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.

Украина в январе-сентябре 2018 года приобрела ядерное топливо (ЯТ) на общую сумму $364,8 млн. Доля закупок Украиной ядерного топлива за девять месяцев у "ТВЭЛ" (РФ) в денежном эквиваленте составила 66,7%, у Westinghouse (Швеция) – 33,3%.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.