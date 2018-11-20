Экономика

13:17 20.11.2018

Украинский совет бизнеса поддерживает новации законопроекта 9260 по администрированию посылочного импорта

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Украинский совет бизнеса (УСБ) поддерживает инициативу Министерства финансов Украины, Комитета по налоговым и таможенным вопросам Верховной Рады Украины, народных депутатов Украины наследовать мировые практики в урегулировании вопроса необлагаемого импорта почтовых, экспресс-отправлений и предотвращению угроз, которые несет бесконтрольный импорт товаров.

В заявлении идет речь о необходимости поддерживать первые шаги по урегулированию безналоговых лимитов, введению электронных реестров почтовых и экспресс-отправлений. Это позволит контролирующим органам проводить риск-ориентированные проверки, а предоставление почтовым и экспресс-операторам возможности выступать налоговыми агентами значительно упростит и ускорит оформление отправлений для граждан.

Участники УСБ подчеркивают, что урегулирование вопросов безналогового импорта станет значительным шагом на пути обновления конкуренции на рынках и улучшения бизнес-климата в целом, поэтому важным является комплексный подход и внесения соответствующих изменений в Таможенный кодекс Украины и пересмотра действующих актов государственных органов по регулированию соответствующей сферы.

В заявлении перечислены основные риски безналогового импорта товаров, растущие в Украине и перечисленные в аналитиках Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирной Таможенной Организации (WCO): вопросы безопасности, риски попадания в Украину запрещенных при пересылке товаров, манипулирования ценой товаров, измельчения коммерческих партий товаров на малые почтовые отправления, занижение таможенной стоимости и ненаполнения государственного бюджета, искривление конкуренции между импортерами и создание неравных условий ведения бизнеса.

Подписанты напомнили, что по результатам исследования, проведенного компанией «GfK» в 2017 году средняя стоимость одной посылки, которую получает украинец, составляет 1291 грн. Таким образом предложенные в законопроекте № 9260 изменения не поднимут негативного влияния на рядовых получателей почтовых и экспресс-отправлений.

В октябре 2018 на пропускном пограничном пункте «Ягодин» под видом посылок физических лиц в Украину заехала коммерческая партия товара стоимостью 700 тыс. долл. Лариса Сарган - пресс-секретарь генерального прокурора Украины сообщила, что ведется уголовное внедрения ГУ ДФС в Волынской области под процессуальным руководством прокуратуры области (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных размерах (ч. 1 ст. 212 УК Украины).

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Интерфакс-Украина
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