Экономика

13:08 20.11.2018

Пожар произошел на 2-м по размеру газохранилище Венгрии

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Пожар произошел на 2-м по размеру газохранилище Венгрии

 Утечка газа и пожар произошли утром во вторник на втором по размеру подземном хранилище газа в Венгрии около Хайдусобосло (Hajduszoboszlo).

Владелец хранилища компания Magyar Foldgaztarolo Zrt. сообщает, что возгорание произошло на газопроводе газосборного коллектора. Газопроводы были отключены, скважины, питающие его, остановлены.

Жертв нет. Огонь пока не потушен. Агентство Bloomberg сообщает, что пламя пожара поднималось на высоту 15 м. Причину пожара предстоит установить позднее.

Magyar Foldgaztarolo отмечает, что ответственность за снабжение потребителей будет перераспределена между тремя другими хранилищами в стране.

Теги: #пгх #венгрия #пожар
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