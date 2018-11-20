АМКУ перенес принятие решение по делу ДТЭК на 18 декабря

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) перенес на 18 декабря рассмотрение дела, возбужденного по признакам нарушения "ДТЭК Днипроэнерго", "ДТЭК Захидэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции, в связи с необходимостью изучить новые материалы.

"Рассмотрение дела продолжается. Следующее заседание по нему назначено на 18 декабря", – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе комитета.

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В заседании приняли участие представители истцов по делу – НКРЭКУ и НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, изначально запланированное на 6 ноября заседание, которое должно было состояться в закрытом режиме, было перенесено из-за неявки истцов на 20 ноября.

Новое заседание было уже открытым. Глава АМКУ Юрий Терентьев предупредил, что комитет настаивает на участии истцов в процессе, но в случае их неявки вопрос может быть рассмотрен и без них.

АМКУ еще в 2015 году начал разбирательство по вопросу о монопольном положении энергохолдинга "ДТЭК" на рынке электроэнергии. По словам Ю.Терентьева, комитет не рассматривает тепловую генерацию как отдельный рынок, однако это не препятствует открытию дела.

В свою очередь, в пресс-службе ДТЭК заявили, что холдинг не является монополистом и надеется на объективное и прозрачное расследование ситуации на рынке электроэнергии.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.