Комиссия отобрала независимых членов набсовета ГП "Фонд энергоэффективности" – Зубко

Претенденты от Украины и Польши стали победителями конкурсного отбора независимых членов в наблюдательный совет государственного предприятия "Фонд энергоэффективности.

"Комиссия по отбору независимых членов наблюдательного совета госучреждения "Фонд энергоэффективности" обнародовала результаты конкурса. На первую должность независимого члена набсовета назначен Анджей Райкевич (Польша), на вторую – Юлия Сабатюк (Украина)", – сообщила пресс-служба вице-премьер-министра Геннадия Зубко в понедельник.

По процедуре конкурсного отбора комиссия также определила двух претендентов – вторых по результатам: на первую должность – Лауру Гарбенчуте-Бакене (Литва), на вторую – Карину Лучинкину (Великобритания).

В целом в отборе участвовали 56 претендентов.

"Только что поздравил Юлию Сабатюк, главу ассоциации ОСББ "Лучаны", с победой в конкурсном отборе… Очень классно, что победил человек, который точно знает клиента Фонда - это ОСББ и многоквартирные дома", – цитируется в сообщении Г.Зубко.

Претендентов отбирала конкурсная комиссия по следующим критериям: стратегическое мышление, ответственность за конечный результат, коммуникационные способности, лидерские качества, владение языками по конкурсным требованиям, знание рынка энергоэффективности, тенденций и перспектив развития рынков. Комиссия также оценивала опыт работы и деловую репутацию претендентов.

Как сообщалось со ссылкой на Г.Зубко, в набсовет Фонда войдут два представителя от правительства Украины, один представитель от IFC и два независимых представителя.