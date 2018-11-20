Экономика

10:41 20.11.2018

Правительство заложило 200 млн грн на строительство нового аэропорта "Приднипровье" в проект госбюджета-2019

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Правительство заложило 200 млн грн на строительство нового аэропорта "Приднипровье" в проект госбюджета-2019

 Кабинет министров предусмотрел 200 млн грн на строительство нового аэропорта "Приднипровье" на границе Днепропетровской и Запорожской областей в доработанном проекте закона "О Государственном бюджете Украины на 2019 год".

В обнародованном на парламентском сайте проекте документа содержится соответствующая статья расходов на проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье" в г. Соленое (Днепропетровская обл.) – 200 млн грн.

Как сообщалось, ранее председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов заявлял о внесенном в парламент предложении относительно выделения 1 млрд грн на строительство современного аэропорта в Днепре.

Министерство инфраструктуры ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, Ужгорода.

Теги: #строительство #днепропетровская_область #кабмин #аэропорт
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