В конкурсе по отбору членов набсовета АМПУ участвуют 85 претендентов - Саенко

Комиссия, осуществляющая предварительный отбор кандидатов на пост независимых членов наблюдательного совета ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ), получила документы от 85 кандидатов, сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook в понедельник.

"Заявки на участие в конкурсе подали 78 мужчин и только семь женщин, хотя среди ожидаемых компетенций членов наблюдательного совета есть такие, где женщин сегодня достаточно - это и корпоративное управление, аудит и контроль, раскрытие информации и много других направлений. Надеемся, что гендерный баланс в этом вопросе улучшится в будущем", - написал он.

Средний возраст кандидатов в наблюдательный совет АМПУ - 48,4 года.

Для участия в конкурсе заявления подали, в частности, 46 украинцев, семь кандидатов - из Нидерландов, пять - из Германии, четверо - из Бельгии, по три кандидата - из Латвии, Литвы, Румынии и Великобритании.

"Наибольший интерес к конкурсу проявили кандидаты из Нидерландов и Германии, именно в этих странах расположены четыре крупнейших порта Европы – "Роттердам", "Антверпен", "Гамбург" и "Бремерхафен", - отметил А.Саенко.

Все документы допущенных к отбору кандидатов комиссия передает компании-рекрутеру для предварительной оценки и проведения интервью. В данном конкурсном отборе рекрутером выступает международная компания Boyden Global Executive Search.

Через две недели рекрутер составит short list из лучших кандидатов и представит его конкурсной комиссии.

Как сообщалось, 11 октября Кабинет министров Украины объявил конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета АМПУ.

АМПУ рассчитывает на успешное завершение процесса корпоратизации до конца 2019 года в случае включения ее в список стратегических компаний, которые могут быть корпоратизированы до конца 2018 года.