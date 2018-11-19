Экономика

18:06 19.11.2018

Строительство нового аэропорта на границе Днепропетровской и Запорожской областей могут начать в 2019г

1 мин читать
Строительство нового аэропорта на границе Днепропетровской и Запорожской областей могут начать в 2019г

На строительство нового аэропорта на границе Днепропетровской и Запорожской областей в 2019 году из государственного бюджета могут выделить 1 млрд грн, заявил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов на своей странице в Facebook.

"В настоящее время зарегистрирована поправка в бюджет о выделении средств в размере 1 млрд грн на строительство современного аэропорта в Днепре", - отметил Г.Прыгунов.

Он также сообщил, что президент Петр Порошенко назвал строительство аэропорта в Днепре приоритетной задачей бюджета Украины на 2019 год.

"На последнем совещании с Кабинетом министров президентом Петром Порошенко была поставлена задача - начать строительство аэропорта в Днепре. Рабочее название аэропорта – "Приднепровье" и построить его должны в Соленом", - цитирует Г.Прыгунов слова председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко.

Г.Прыгунов также отметил, что строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода.

Теги: #днепропетровск #строительство #запорожье #аэропорт
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Польская компания может заняться достройкой киевского ТРЦ

Мининфраструктуры выбрало аэропорт в Мукачево как основной для Закарпатья

Счета застройщика столичного ЖК "Чайка" арестованы, компания заявляет о попытке рейдерского захвата

Аэропорт "Львов" за 10 мес. увеличил пассажиропоток на 46,3%

В Запорожье отопление включат 4-7 ноября

Университет Кейптауна сообщил о создании первого в мире биокирпича из человеческой мочи

Кабмин перенаправил на строительство центра подготовки паралимпийцев 23,1 млн грн

Днепропетровская ОГА заключила договор о реконструкции парка в Никополе за 227,6 млн грн

Киевсовет уменьшил в 100 раз налог на землю под строительство многоэтажек

Порошенко поручил разобраться со стройкомпанией "ПСМГ" за сорванное строительство казарм

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке укрепился

Индекс ПФТС в понедельник замедлил снижение

Uber запустил возможность заказа поездки по телефону

Комиссия выбрала независимых членов набсовета Фонда энергоэффективности – Зубко

"Укртрансгаз" предлагает перенести старт суточного балансирования газа на 1 февраля 2019г

"Укрзализныця" изменила график трех поездов на 23 ноября – 1 декабря

Предложение помидоров на украинском рынке ограничено - Украинская плодоовощная ассоциация

"Нафтогаз" готов профинансировать монетизацию субсидий

"Укргазвыдобуток" возглавил выходец из департамента разработки месторождений компании

Минсоцполитики вскоре внесет на рассмотрение Кабмина проект постановления по монетизации льгот и субсидий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА