Строительство нового аэропорта на границе Днепропетровской и Запорожской областей могут начать в 2019г

На строительство нового аэропорта на границе Днепропетровской и Запорожской областей в 2019 году из государственного бюджета могут выделить 1 млрд грн, заявил председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов на своей странице в Facebook.

"В настоящее время зарегистрирована поправка в бюджет о выделении средств в размере 1 млрд грн на строительство современного аэропорта в Днепре", - отметил Г.Прыгунов.

Он также сообщил, что президент Петр Порошенко назвал строительство аэропорта в Днепре приоритетной задачей бюджета Украины на 2019 год.

"На последнем совещании с Кабинетом министров президентом Петром Порошенко была поставлена задача - начать строительство аэропорта в Днепре. Рабочее название аэропорта – "Приднепровье" и построить его должны в Соленом", - цитирует Г.Прыгунов слова председателя бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко.

Г.Прыгунов также отметил, что строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей позволит объединить пассажиропотоки двух регионов.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры ожидает выделения в 2019 году бюджетных средств на строительство взлетных полос в аэропорту Днепра или Запорожья, а также Ужгорода.