Экономика

17:34 19.11.2018

Uber запустил возможность заказа поездки по телефону

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Uber запустил возможность заказа поездки по телефону

Сервис Uber запустил услугу вызова такси с помощью звонка по телефону во Львове и Одессе, собщила компания в своем пресс-релизе в понедельник.

Как отметили в компании, данная опция предназначена для людей, у которых нет смартфона или подключения к Интернету, а также для тех, кому проще позвонить, чем использовать приложение. В Украине Uber представил подобный проект впервые в Киеве в феврале этого года.

Для того, чтобы вызвать Uber с помощью телефона, необходимо набрать номер 9988 после чего на звонок ответит агент, который поможет заказать поездку, независимо от того, есть у клиента учетная запись Uber или нет (если аккаунта Uber нет, то агент создаст его по телефону).

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 70 странах. Ежедневно 75 млн пользователей Uber совершают 15 млн поездок.

Теги: #uber
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