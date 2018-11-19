Uber запустил возможность заказа поездки по телефону

Сервис Uber запустил услугу вызова такси с помощью звонка по телефону во Львове и Одессе, собщила компания в своем пресс-релизе в понедельник.

Как отметили в компании, данная опция предназначена для людей, у которых нет смартфона или подключения к Интернету, а также для тех, кому проще позвонить, чем использовать приложение. В Украине Uber представил подобный проект впервые в Киеве в феврале этого года.

Для того, чтобы вызвать Uber с помощью телефона, необходимо набрать номер 9988 после чего на звонок ответит агент, который поможет заказать поездку, независимо от того, есть у клиента учетная запись Uber или нет (если аккаунта Uber нет, то агент создаст его по телефону).

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 70 странах. Ежедневно 75 млн пользователей Uber совершают 15 млн поездок.