Комиссия выбрала независимых членов набсовета Фонда энергоэффективности – Зубко

Претенденты из Украины и Польши стали победителями конкурсного отбора независимых членов в наблюдательный совет Фонда энергоэффективности.

"Комиссия по отбору независимых членов наблюдательного совета госучреждения "Фонд энергоэффективности" обнародовала результаты конкурса. На первую должность независимого члена набсовета назначен Анджей Райкевич (Польша), на вторую – Юлия Сабатюк (Украина)", – сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Геннадия Зубко в понедельник.

По процедуре конкурсного отбора комиссия также определила двух претендентов – вторых по результатам: на первую должность – Лауру Гарбенчуте-Бакене (Литва), на вторую – Карину Лучинкину (Великобритания), отмечается в сообщении. Всего в отборе участвовало 56 претендентов.

"Только что поздравил Юлию Сабатюк, главу ассоциации ОСББ "Лучаны" с победой в конкурсном отборе… Очень классно, что победил человек, который точно знает клиента Фонда – это ОСББ и многоквартирные дома", – цитируется в сообщении Г.Зубко.

Претендентов отбирала конкурсная комиссия по таким критериям, как стратегическое мышление, ответственность за конечный результат, коммуникационные способности, лидерские качества, владение языками по конкурсным требованиям, знание рынка энергоэффективности, тенденций и перспектив развития рынков. Комиссия также оценивала опыт работы и деловую репутацию претендентов.

Как сообщалось, по словам Г.Зубко, в набсовет Фонда войдут два представителя от правительства Украины, один представитель от IFC и два независимых представителя.