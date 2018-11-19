Экономика

17:17 19.11.2018

"Укртрансгаз" предлагает перенести старт суточного балансирования газа на 1 февраля 2019г

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"Укртрансгаз" предлагает перенести старт суточного балансирования газа на 1 февраля 2019г

АО "Укртрансгаз" обратилось к Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с предложением перенести запуск суточного балансирования газа на 1 февраля 2019 года, сообщила член правления "Укртрансгаза" Татьяна Федорова на "Украинской энергетической неделе" в Киеве в понедельник.

Она уточнила, что в настоящее время в рамках запущенного 18 октября тестового режима работы информационной системы суточного балансирования ежедневно данные в нее вносят только 27 из 44 операторов газораспределительной системы (ГРС). Проблемой, по словам Т.Федоровой, является тот факт, что функционал, заложенный в системе, разработан в соответствии с новой редакцией Кодекса ГТС, которая вступит в силу 1 декабря, при этом рынок до конца ноября продолжит работать в соответствии с нормами старой редакции.

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Член правления "Укртрансгаза" уточнила, что помимо полноценной работы информационной платформы для запуска суточного балансирования необходим полный переход участников рынка на электронный документооборот.

"С 1 декабря мы ожидаем переход исключительно на электронный документооборот. Мы также считаем, что необходимо продлить тестирование информационной системы в соответствии с новыми требованиями действующего законодательства, поэтому, возможно, следует рассмотреть вопрос отсрочки полноценного внедрения (суточного балансирования – ИФ) на период тестирования", – отметила Т.Федорова.

"Мы обратились к регулятору и предложили перейти к электронному документообороту в информационной платформе в соответствии с требованиями предыдущей редакции кодекса, но продолжить до 1 февраля ее полноценное тестирование в соответствии с требованиями новой редакции", – подытожила она.

Теги: #газ #укртрансгаз
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