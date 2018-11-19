Экономика

16:37 19.11.2018

"Укрзализныця" изменила график трех поездов на 23 ноября – 1 декабря

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"Укрзализныця" изменила график трех поездов на 23 ноября – 1 декабря

ПАО "Укрзализныця" изменило график курсирования поездов Киев - Константиновка, Константиновка – Киев и Киев – Херсон с 23 ноября по 1 декабря 2018 года из-за плановых ремонтов инфраструктуры.

"В связи с плановым ремонтом инфраструктуры вблизи станции "Вакулинцы" (Подольский район Полтавы) с 23 ноября по 1 декабря 2018 года некоторые поезда будут курсировать с измененным графиком движения", - отмечается в сообщении на сайте компании.

В частности, на период с 23:00 23 ноября до 6:50 1 декабря запланировано выполнение реконструкции стрелочных переводов и вложения участков путей на станции "Вакулинцы". В связи с этим по измененному маршруту и графику в указанный период будут курсировать такие поезда: №712/711 Киев - Константиновка, №125/126 Константиновка – Киев и №298/297 Киев - Херсон.

Теги: #укрзализныця
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