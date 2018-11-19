Предложение помидоров на украинском рынке ограничено - Украинская плодоовощная ассоциация

Оптовые покупатели в Украине в настоящее время столкнулись с трудностями в приобретении необходимых объемов помидоров, а некоторые из них уже заявляют о дефиците этой продукции на рынке, говорится в сообщении на сайте Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Согласно ему, нехватка предложения томатов на рынке связана сразу с несколькими факторами.

"Главной причиной является так называемый период межсезонья на украинских комбинатах, ведь большинство из них уже полностью завершили реализацию помидоров предыдущей смены, тогда как другие хозяйства зачищают теплицы и предлагают к продаже только остаточные партии", - отметили в ассоциации.

В УПОА указали, что данная ситуация провоцирует стремительный рост цен на помидоры. В частности, сейчас производители предлагают остаточные партии по 35-38 грн/кг, цены на некондиционную продукцию стартуют от 24 грн/кг.

"Таким образом, только за неделю томаты в Украине подорожали в среднем на 18%. Поэтому цены на украинские помидоры уже на 40% выше, чем во второй половине ноября 2017 года. Однако игроки рынка надеются, что на текущей неделе ситуация в этом сегменте несколько стабилизируются, ведь они ожидают увеличения импорта из Турции", - сообщили в ассоциации.

В конце октября этого года в УПОА заявляли, что экспортные поставки томатов из Украины фактически приостановились из-за того, что экспортеры не в состоянии найти необходимые объемы продукции для отгрузки за границу.