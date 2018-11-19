Минсоцполитики вскоре внесет на рассмотрение Кабмина проект постановления по монетизации льгот и субсидий

Министерство социальной политики Украины в ближайшее время внесет на рассмотрение Кабинета министров проект постановления по монетизации льгот и субсидий.

"Уже с января 2019 году в Украине начнется введение предоставления льгот и субсидий в денежной форме. Министерство социальной политики Украины финализировало проект соответствующего постановления и в ближайшее время намерено вынести его на рассмотрение заседания Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Согласно сообщению, с января вся сумма помощи от правительства для новых получателей субсидии будет поступать непосредственно на банковский счет субсидианта в государственном банке. Счет будет иметь специальный режим использования. То есть средства в первую очередь будут направляться на оплату услуг за потребленный газ, тепло, электроэнергию и воду.

"Если семья экономила, то по результатам отопительного сезона остаток средств на счете она сможет использовать по своему усмотрению. Сумма сэкономленных денег зависит исключительно от семьи", - подчеркивается в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что монетизация льгот и субсидий будет происходить в три этапа.

"Поскольку в Украине субсидию получает почти половина украинских семей, мгновенно монетизировать помощь для каждого будет сложно. Тем более, что правительство планирует максимально автоматизировать этот процесс, чтобы основная нагрузка легла на управление соцзащиты, банковские учреждения и поставщиков услуг, и украинцам не пришлось бежать в банк открывать счета или доносить дополнительные документы. Поэтому решено провести ее в три этапа", - констатируют в ведомстве.

В частности, с 1 января 2019 года деньги на банковский счет будут поступать тем, кто впервые обращается за помощью. То есть все те, кто будет подавать документы на субсидию в январе, уже получат деньги на оплату коммуналки на свой банковский счет.

С 1 мая 2019 года монетизация коснется тех, кто получает субсидию или льготу уже много лет, в том числе пользуется помощью в летний период. Это примерно 3 миллиона домохозяйств.

С 1 октября 2019 года заработает полномасштабная монетизация, когда каждый, кто получает субсидию или льготу, будет получать их наличными.

"При этом правила предоставления жилищных субсидий не изменяются. Размер помощи и в дальнейшем будет зависеть только от двух факторов - от размера расходов на коммуналку и от доходов граждан. Меняется только алгоритм ее выплаты", - заявляют в министерстве.

В ведомстве подчеркивают, что монетизация произойдет независимо от того, есть ли у домохозяйства счетчик на отопление или его нет.