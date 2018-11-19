Экономика

15:56 19.11.2018

Китай продолжил резкое снижение розничных цен на бензин и дизтопливо

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Китай продолжил резкое снижение розничных цен на бензин и дизтопливо

Китай во второй раз подряд снизил розничные цены на автомобильное топливо на максимальную величину примерно за четыре года.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР принял решение уменьшить стоимость тонны бензина на 510 юаней ($73,5), дизельного топлива - на 490 юаней, сообщает агентство "Синьхуа".

КНР пересматривает стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке каждые 10 рабочих дней, учитывая тенденции роста или снижения цен на нефть на глобальном рынке. Стоимость автомобильного топлива меняется, если амплитуда колебания нефтяных котировок в мире превышает 50 юаней за тонну.

Госкомитет требует от трех ведущих нефтяных компаний страны - PetroChina, Sinopec и CNOOC - надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики.

Комитет в настоящий момент тщательно следит за работой механизма ценообразования, а также намерен в соответствии с изменениями ситуации на внешнем и внутреннем рынках нефти совершенствовать его.

Теги: #китай #бензин #дизтопливо
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