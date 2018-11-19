Шахтеры "Лисичанскуголь" шахты им. Капустина прекратили голодовку

Горняки шахты им.Капустина ПАО "Лисичанскуголь" после 30 дней акции прекратили голодовку и вышли на поверхность, сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Сегодня горняки шахты имени Г.Г.Капустина ПАО "Лисичанскуголь", которые находились под землей 30 суток, прекратили голодовку и вышли на поверхность. Будет также частично погашена задолженность работникам поверхностно-технологического комплекса путем поступления средств от реализации угля", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Как сообщалось, горняки шахты им. Капустина требуют вернуть им долги по заработной плате, которые, по словам М.Волынца, достигают 170 млн грн. Подземный протест шахтеров начался 19 октября 2018 года.

13 июля Верховная Рада приняла решение выделить государственным шахтам дополнительно 1,4 млрд грн дотаций для погашения задолженности по заработной плате горнякам. Однако, по словам министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика, на 17 октября из 1,4 млрд грн предусмотренных законом средств на выплату задолженности горнякам было направлено всего 113 млн грн. На тот момент министр сообщал, что проблема состоит в отсутствии средств, и ведомство совместно с Министерством финансов ищет пути решения.

29 октября М.Волынец сообщил, что на 11-й день протеста под землей один из горняков заболел пневмонией, в соответствии с чем было принято решение поднять его на поверхность. Таким образом, по его словам, забастовку 29 октября продолжают 14 горняков шахты им.Капустина.

Кроме того, по информации П.Лисянского, на поверхности возле административно-бытового комбината Шахты, протестуют еще 56 шахтеров.

30 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский спустился в шахту к протестующим горнякам шахты им.Капустина госпредприятия "Лисичанскуголь" вместе с чиновниками и представителями Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ).

П.Лисянский также сообщил о 15 протестующих горняках, хотя ранее днем появилась информация о госпитализации одного из них, после чего их осталось 14. Также, по словам представителя омбудсмена, к ним присоединился народный депутат Сергей Каплин. "Протестующих горняков остается 15 и народный депутат Украины Сергей Каплин", - написал представитель омбудсмена.

30 октября М.Волынец сообщил, что президент Украины Петр Порошенко поручил правительству решить неотложные проблемы угольной отрасли.