Грузовой корабль "Сигнус" пристыковался к МКС

После двухдневного полета на орбите Земли американский грузовой космический корабль "Сигнус" (Cygnus) с грузами для экипажа Международной космической станции в понедельник состыковался с МКС, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, операция по стыковке грузового космического корабля "Сигнус" с американским сегментом станции была завершена в 14:33. Перед этим, в 12:28, экипаж МКС захватил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm сблизившийся со станцией "грузовик" для последующей стыковки.

"Сигнус" доставил на МКС около 3,4 тонны груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

"Сигнус" будет состыкован с МКС в течение около трех месяцев. За это время экипаж разгрузит его и нагрузит вновь отработанным оборудованием и другими подлежащими утилизации грузами, после чего корабль отчалит. 18 февраля 2019 года "Сигнус" будет сведен с орбиты и прекратит свое существование в акватории Тихого океана. Большая его часть сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Как сообщалось, 17 ноября грузовой космический корабль "Сигнус" был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя "Антарес" (Antares). Старт был осуществлен с космодрома Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Старт американской ракеты-носителя с грузовым кораблем "Сигнус" дважды переносился из-за непогоды в районе космодрома Уоллопс. Первоначально он должен был состояться 15 ноября, а затем - 16 ноября.

Запуск осуществлен в рамках коммерческого контракта НАСА с корпорацией "Нортроп Грумман", которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Это уже десятый полет американского космического грузовика данного типа к МКС. Первый запуск "Сигнуса" состоялся 18 сентября 2013 года.

Корабль состоит из двух модулей цилиндрической формы: оборудованного солнечными батареями служебного модуля и герметичного грузового модуля.

В воскресенье вечером с МКС также состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10". Он доставил на МКС более 2 тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.