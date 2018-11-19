Экономика

14:57 19.11.2018

Украинская ГТС оценивается примерно в $14 миллиардов - Коболев

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Украинская ГТС оценивается примерно в $14 миллиардов - Коболев

Желающих приобрести долю в украинской газотранспортной системе (ГТС), оценочная стоимость которой составляет $14 млрд, среди иностранных партнеров в настоящее время нет, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Мы пока не видели желания покупать долю украинской ГТС в соответствии с такой оценкой ($7 млрд за 49% - ИФ). Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет", – сказал он на "Украинской энергетической неделе" в Киеве в понедельник.

А.Коболев напомнил, что целью привлечения иностранного партнера в украинскую ГТС является сохранение транзита российского газа и доходов для государства от такого транзита.

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Как сообщалось, в начале октября 2018 года А.Коболев сообщил, что рассчитывает на рассмотрение Верховной Радой предложений по отбору стратегического международного партнера для управления украинской ГТС в течение первого полугодия 2019 года. По его словам, для этого Кабинет министров должен выйти с предложениями по условиям конкурса для отбора партнера в парламент в ближайшее время.

Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, который позволяет привлекать надлежащего иностранного партнера в капитал системного оператора на условиях до 49%, хотя возможен и вариант только управления.

Теги: #гтс #газ #коболев
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