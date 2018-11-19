Мининфраструктуры объявило конкурс на 58 новых межобластных автобусных маршрутов - Омелян

Министерство инфраструктуры планирует открыть 58 новых межобластных автобусных маршрутов по итогам конкурса, который состоится 21 декабря текущего года, сообщил глава ведомства Владимир Омелян на своей странице в Facebook в понедельник.

"Требования по классности на части маршрутов мы определили Евро-2 и выше, и только сидячие места пассажировместимостью не менее 18 мест. На длинных маршрутах Евро-3 и выше пассажировместимостью не менее 30 мест (это большие автобусы типа "неоплан")", - подчеркнул В.Омелян.

На опубликованном им фото объявления конкурса указано, что дата проведения конкурса - 21 декабря 2018 года.

Министр добавил, что новые маршруты не открывались с 2013 года.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Министерство инфраструктуры внедрило заявочный принцип получения разрешений на автобусные маршруты в межобластном сообщении, для остальных типов автоперевозок условия конкурсного отбора ужесточены.

В августе Мининфраструктуры в сотрудничестве с Государственным агентством по вопросам электронного правительства и Государственной службы Украины по безопасности на транспорте запустило Электронный кабинет перевозчика, а также открыло данные Реестра перевозчиков для общественности.