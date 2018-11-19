Экономика

13:53 19.11.2018

Цены на нефть слабо поднимаются

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Цены на нефть слабо поднимаются

Нефтяной рынок слабо восстанавливается после падения на прошлой неделе, ставшего для WTI шестым подряд.

Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:01 кв 19 ноября поднялся на $0,16 (0,24%) - до $66,92 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в декабре, торги которым заканчиваются в понедельник, на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на $0,27 (0,48%) - до $56,73 за баррель. Более активно торгуемый январский контракт вырос в цене на $0,22 (0,39%) - до $56,9 за баррель.

Нефть восстанавливается в понедельник, поскольку многие трейдеры сочли чрезмерным падение котировок в последние время.

Так, глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен полагает, что запасы нефти в США вскоре начнут сокращаться, когда закончится сезонный период техобслуживания на НПЗ.

Тем временем в прошлую пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила, что число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе выросло на 2 единицы, до 888. Показатель является максимальным с марта 2015 года на фоне рекордной нефтедобычи в стране.

Также сдерживающим фактором для котировок является новость о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук в Ливии.

Теги: #brent #нефть #цена
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