ЕМТА включила официальный курс гривни НБУ в перечень рекомендуемых при расчетах по валютным деривативам

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков, (Emerging Markets Traders Association, EMTA) включила устанавливаемый Национальным банком Украины (НБУ) официальный курс гривни в состав рекомендуемых рыночных практик при расчетах по беспоставочным форвардам и опционным контрактам "доллар-гривня".

Как сообщается на веб-сайте центробанка, об этом EMTA уведомила своих членов в письме от 12 ноября 2018 года.

"Фактическое признание ЕМТА официального курса НБУ как рыночного при расчетах по деривативам в перспективе позволит улучшить хеджирование иностранными инвесторами валютных рисков, таким образом, способствуя притоку иностранного капитала в Украину", - цитируется в сообщении замглавы НБУ Олег Чурий.

НБУ также напоминает, что новая методология расчета официального курса была введена в августе 2018 года. Согласно ей, официальный курс гривни рассчитывается на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот", и ежедневно обнародуется на веб-сайте центробанка до 16:00 кв.

При разработке новой методологии НБУ учел рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для расчета финансовых индикаторов.