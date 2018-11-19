Украина за 9 мес. импортировала 7,9 млрд куб. м газа на $2,3 млрд

Украина в январе-сентябре 2018 года импортировала 7 млрд 852,264 млн куб. м природного газа на общую сумму $2 млрд 274,564 млн, в т.ч. в сентябре – 1 млрд 70,327 млн куб. м на $342,551 млн, свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат).

Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в сентябре-2018 составила $320 за 1 тыс. куб. м против $293,9 – в августе, $309,1 – в июле, $267,4 – июне, $263,5 – мае, $310,8 – апреле, $278,7 – марте, $261,1 – феврале и $279,4 – январе.

Основными контрагентами по итогам девяти месяцев стали компании из Швейцарии – 2 млрд 961,297 млн куб. м газа на $852,33 млн, Германии – 2 млрд 737,334 млн куб. м на $791,352 млн, Польши – 556,215 млн куб. м на $162,991 млн и Великобритании – 477,236 млн куб. м на $135.995 млн.

Импорт газа с контрагентами из РФ за указанный период не осуществляется.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, Украина в 2017 году импортировала 13 млрд 942,422 млн куб. м природного газа на общую сумму $3 млрд 227,933 млн. Весь газ импортировался со стороны Европы.

Средняя цена импортированного страной газа в январе-2017 составила $244,6 за 1 тыс. куб. м, феврале – $252,5, марте – $234,7, апреле – $209,6, мае – $212,6, июне – $216,6, июле – $208,2, августе – $210,4, сентябре – $222,1, октябре – $235,2, ноябре – $242,4, декабре – $276,9.