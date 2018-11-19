Представитель Crown Agents: "С внедрением международных практик закупок лекарств ушел элемент экстренного режима"

Эксклюзивное интервью главы представительства британского закупочного агентства Crown Agents Татьяны Коротченко агентству "Интерфакс-Украина"

- Что изменилось в системе госзакупок за три года, в течение которых вы принимаете в них участие?

- Привлечение агентов по закупкам (использование профессиональных услуг) - это нормальная практика во всем мире. Разные страны приходят к такому решению по разным причинам, однако в случае с Украиной сотрудничество с международными организациями говорит о том, что страна начинает считать деньги и задумываться об их эффективном использовании.

- То есть вы обходитесь государству дешевле, чем закупка собственными силами?

- Мы говорим о качественных изменениях в самих закупочных процессах. Например, с внедрением международных практик закупок ушел элемент экстренного режима, и мы уже сейчас видим более грамотный подход к планированию. Поставки осуществляются частями, при этом постепенно складывается понимание, что это является не признаком провала, а лишь составляющей нормального беспрерывного процесса. То, что, например, в марте поставлено 20% требуемой квоты, не значит, что к концу года не будет поставлено все 100%.

Этот момент очень важен, и мы рады, что получили поддержку правительства, которое разобралось в вопросе. Было достигнуто понимание, что нет никакого смысла единоразово завозить все препараты и загружать склады, как это делалось ранее. Ведь самая важная задача - это именно обеспечение наличия свежей продукции с максимальным сроком годности в необходимом количестве для покрытия текущих потребностей. А для этого нужно поставлять препараты непрерывно партиями в течение нескольких месяцев.

Это то, о чем Crown Agents говорили очень давно. Нужно учиться планировать, рационально заказывать - так можно сэкономить. Если вы размещаете заказ на производство, вы получите одну цену, если покупаете "с полки" - другую.

- Crown Agents много говорили о том, чтобы обеспечить беспрерывность поставки, чтобы логистическая часть работала бесперебойно. В самом начале закупок была история, когда закупленные препараты лежали в Борисполе, пока в ситуацию не вмешался премьер-министр…

- На сегодняшний день у нас таких ситуаций нет. Мы достаточно эффективно работаем с госпредприятием "Укрмедпостач", оно тоже развивается вместе с Минздравом. Мы с радостью отмечаем эти изменения, они, возможно, со стороны не так заметны, но для нас как профессионалов они очень показательны.

- Изменилось ли за эти три года отношение международных фармкомпаний к Украине?

- Если в первый год в наших торгах принимали участие 34 компании, то в 2018 году - 94. Украина становится действительно интересной для ведущих международных игроков фармрынка. Это огромный прорыв, которым наша страна может по праву гордиться: с Украиной хотят работать. Ведь чем больше компаний выходит на рынок, тем выше конкуренция. А это в свою очередь напрямую влияет на повышение доступа граждан к качественному лечению.

- В отличие от того, что было до международных закупок, вы не являетесь собственником продукции, как дистрибуторы, вы не закупаете себе, чтобы потом перепродать. Так ли это?

- Верно. Наша задача заключается в том, чтобы минимизировать все возможные риски для нашего клиента. Мы обязаны проследить за тем, чтобы наш клиент - в данном случае Минздрав - закупал продукцию только надлежащего качества и только у компаний с проверенной репутацией.

- То есть, представители компаний реально приезжают в Украину и думают, работать ли с нами?

- Да. Приезжают из разных стран, приходят в местные офисы. Особенно показательным был 2017 год, когда у нас было по несколько десятков встреч в неделю, в то время как в 2015-2016 гг. компании еще тяжело шли на контакт.

- Чего боялись?

- Система начала работать по-новому, было неясно, как именно. Но когда, благодаря налаженной постоянной коммуникации, поставщикам все стало более-менее понятно и заработали знакомые всем международные стандарты, напряжение, вызванное непониманием, исчезло.

- Как вы оцениваете неоднократные заявления украинских фармпроизводителей о том, что все нужно закупать у них?

- Если говорить о наших закупках, то условия для всех одинаковы - будь то Украина или кто-либо другой. Если компания прошла проверку due diligence и предлагает качественный товар по приемлемой цене, то ее рекомендуют к дальнейшему рассмотрению. По результатам наших тендеров могу сказать, что украинский производитель абсолютно конкурентоспособен и хорошо себя показывает в торгах. Более того, работая с нами, украинские производители открывают для себя мир. Снова повторюсь, украинские компании показывали себя хорошо, они самодостаточны и производят продукцию надлежащего качества. И именно поэтому они не нуждаются ни в каких преференциях, так как действительно способны работать в нормальных рыночных условиях.

- Есть примеры того, что украинские компании через вас вышли на какой-то новый для себя рынок?

- Мы рекомендуем им принимать участие в наших закупках в других странах. Я не знаю, существуют ли такие прецеденты, но были примеры, когда украинские фармкомпании запрашивали у нас рекомендации.

Для иностранных компаний мы пока являемся в определенном роде репутационной подушкой, потому что, по сути, они торгуют с нами, но уже знают, что поставляют в Украину. На самом деле, для меня как для украинки важно, что мою страну узнают, воспринимают нормально и хотят с ней торговать.

- Какова вероятность, что продлят международные закупки?

- Определять подобную вероятность выходит за рамки нашей компетенции. В любом случае, мы готовы работать столько, сколько будет нужно стране. И передавать опыт и знания тоже готовы.

- В 2018 году вы работаете по новому договору с Минздравом. В чем новшество новых договоров? Очень часто депутаты говорят о том, что средства из госбюджета Украины на закупки лежат на ваших депозитных счетах…

- Изменения коснулись подхода к оплате. В предыдущие годы Минздрав перечислял на наш банковский счет средства на закупки по всем направлениям сразу, а платили мы с него только тогда, когда поставка завершена и Минздрав подтверждал оплату конкретному поставщику. Таким образом, на нас еще лежала ответственность за сохранность денег. При этом этот счет имеет специальный статус, который не позволяет перечислять средства на другие счета, списывать или отправлять их на депозит. Следовательно, любые утверждения в отношении того, что мы используем деньги из госбюджета Украины по своему усмотрению и получаем какую-либо финансовую выгоду от этого, являются не более чем беспочвенными домыслами и манипуляциями.

По новому договору с Минздравом, в 2018 процедура изменилась: мы начинаем процесс закупок без перевода на специальный счет каких-либо денег. Только на этапе утверждения Минздравом сметы и начала переговоров с поставщиками на счет зачисляются средства для конкретной закупки, о которой идет речь.

Как и ранее, Crown Agents получают свою комиссию только в момент, когда мы выполнили контракт с поставщиком. Это значит, что груз прибыл в Украину, прошел таможенное оформление, завезен на склад "Укрмедпостач", там проверен и принят, а после согласования с Минздравом поставщик получил оплату.

Для нас это новшество принципиального значения не имеет. Нам важно только то, чтобы деньги были у нас на счету в момент подписания контракта с поставщиком, поскольку это гарантирует ему оплату.

Все графики поставок - какой препарат или медизделие, в каком количестве и когда должен быть получен - всегда согласовываются с нашим заказчиком - Минздравом и рабочими группами, в которые входят профильные эксперты. Например, есть медизделия, которые нужно поставлять каждый месяц в связи с их специфическим сроком годности. Поэтому мы будем завозить их ровно столько, сколько смогут использовать в течение месяца.

- Как вы работаете с профильными экспертными группами? Есть взаимопонимание?

- Уточняем необходимую информацию с помощью запросов. Если нужно, ходим на заседания рабочих групп, но только тогда, когда нас просят прийти и что-то разъяснить.

- Какова ситуация с поставками 2018 года?

- У нас есть два направления, которые мы уже закрыли. Когда все процедуры выполняются без задержек, как это у нас было по одному из направлений, весь процесс - от момента подписания контракта с нами до момента закрытия - может занимать до трех месяцев. По еще трем направлениям поставки также близки к завершению. Остальные проекты находятся в активном рабочем состоянии, проводятся встречи с рабочими группами Минздрава для прояснения специфических нюансов технических заданий, проводятся разъяснения для поставщиков. В общем, идет нормальный рабочий процесс, направленный на определение лучших предложений и проведения грамотного планирования поставок.

- Что значит - закрыли направление?

- Мы закупили весь заказанный Минздравом объем и доставили его на "Укрмедпостач". Сейчас уточняем, что нужно дозакупить на сэкономленные деньги.

В этом году мы проводили закупки по новому и поэтому очень важному для нас направлению семейной торсионной дистонии. Это заболевание поражает молодых людей и приводит к их иммобилизации, они не могут самостоятельно выпить чашку воды. Для его лечения в кору головного мозга имплантируется специфическое высокотехнологичное медицинское изделие, которое посылает туда импульсы - это позволяет снимать симптомы, и больной может полноценно функционировать и жить нормальной жизнью. Это новое направление, и мы впервые занимались этими закупками.

Помимо четкого соблюдения технических заданий Минздрава, перед тем как начинать закупки, мы максимально глубоко погружаемся в тему: стараемся узнать о заболевании больше, поговорить с докторами, пациентами, иногда даже удается побывать на операциях. Это на самом деле важно. Возвращаясь к торсионной дистонии: в этом году к нам пришла девочка, которая рассказывала нам об этом заболевании. И я почти всю встречу была уверена, что этим заболеванием страдает кто-то в ее семье, но в конце встречи она мне протянула для рукопожатия руку и сказала, что она еще не совсем хорошо работает. Тогда я поняла, что она пациент. Фактически по этому направлению мы закупили медизделия, которые поднимают человека на ноги.

- Насколько это направление покрывает потребность в таких медизделиях?

- Оно на 100% покрывает потребность. Выделены средства как для первичной, так и для вторичной имплантации - для тех, у кого уже стоит этот аппарат и нужно заменить некоторые элементы. Благодаря экономии, достигнутой нами во время закупок, с дозакупками мы сможем полностью покрыть потребность.

- По каким еще направлениям речь идет о закупке по 100% потребности?

- Сейчас мы можем говорить о том бюджете, который мы полностью покрываем - это бюджет 2016 года. Здесь потребность покрыта по секции коронарных стентов по направлению сердечно-сосудистых заболеваний.

- Что у вас с долгами по поставкам за бюджеты прошлых лет?

- У нас нет долгов.

- То есть вы все поставили? Народные депутаты говорят, что есть непоставки….

- По закупкам прошлых лет в натуральном выражении (количестве препаратов и изделий медназначения - ИФ) поставлено все, что должно было быть поставлено - это так называемая квота. Но есть спекуляции: если у нас на сайте написано, что по прошлым годам мы использовали 70% бюджета, это не означает, что мы не поставили 30% продукции. Это значит, что мы поставили весь необходимый объем в натуральном выражении, но использовали на это только 70% средств. Остальные 30% - это экономия, которая была использована для дозакупок.

И вот эти поставки лекарств и медизделий, закупленных исключительно на сэкономленные средства, часто становились предметом спекуляций. Тем не менее, сейчас мы рады сообщить, что все поставки по дополнительным закупкам по 2016 году уже завершены. Еще раз обращу внимание, что график поставок согласовывается с Минздравом таким образом, чтобы дозакупленная продукция поступала в том количестве и в то время, когда в этих препаратах или медизделиях будет появляться необходимость. Это и есть рациональное планирование.

- Это по стентами и гемодиализу?

- Это касается всех направлений. Мы закупили с экономией практически по всем и сейчас проводим дозакупки по большинству из них.

- Где больше всего экономия и самый большой объем дозакупок?

- Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - стенты и расходные материалы, а также другие медизделия по этой программе.

- Приходилось слышать от практикующих врачей, что бесплатных стентов действительно много, поэтому их иногда пытаются побыстрее использовать и ставят всем подряд, чтобы как можно скорее вернуться к привычной схеме "стент за деньги" …

- Ставить стенты всем подряд не могут, так как они предназначены для ургентных ситуаций, когда человек попадает в больницу по скорой с диагнозом "острый инфаркт миокарда" и нуждается в неотложной помощи.

- Счетная палата в ходе аудита госучреждения "Институт сердца Минздрава" (Киев) пришла к выводу, что использование стентов только для ургентных случаев сокращает доступ украинцев к лечению, так как не предусматривает бесплатной плановой установки стента. Как вы прокомментируете такой вывод?

- Подобные решения не в нашей компетенции. Здесь скорее что-то разъяснить может Минздрав. Могу лишь подтвердить, что направление, по которому мы закупаем, касается только ургентных больных.

- Удалось ли наладить систему контроля за использованием препаратов и медизделий, закупленных за средства государственного бюджета?

- Наша задача - поставить точно в срок и в необходимом количестве препараты и медизделия на "Укрмедпостач". На то, что происходит дальше, мы никак не влияем и не можем влиять. Распределение по регионам, отслеживание использования закупленной продукции - это зона ответственности Минздрава. При этом, насколько мне известно, приказы о распределении -открытая информация, с которой может ознакомиться каждый.

- У вас ежегодно меняются направления, по которым вы закупаете?

- Последние три года практически не меняются. По большинству направлений мы закупаем медизделия, а это более сложная задача, чем закупка лекарственных средств.

- Были ли какие-то случаи, когда закупленные вами лекарственные средства или медицинские изделия имели, мягко говоря, побочные эффекты или не работали?

- Мы в точности соблюдаем технические требования к закупаемой продукции, также для нас важно работать только с надежными поставщиками с проверенной репутацией и осуществлять закупку по оптимальной цене. Примером такой работы стала закупка стентов. Наши поставщики - это европейские и американские производители - мировые лидеры, которые предлагают инновационную продукцию, которая успешно используется в передовых странах.

- А случалось, что закупаемые вами средства были не зарегистрированы в Украине и регистрировались непосредственно под вашу закупку?

- В тендерной документации предполагается, что производитель может участвовать в тендере с незарегистрированным препаратом или медизделием и параллельно начать процесс регистрации. И мы поощряем такой подход. Важно, чтобы на этапе определения победителей, в случае выигрыша, регистрация уже была. Это обязательное требование.

- В настоящее время с медицинскими закупками возникает много проблем, связанных с действием Национального перечня основных лекарственных средств, когда в регионах или в клиниках не могут закупить то, что не входит в Нацперечень. Вы могли бы прокомментировать эту проблему?

- Формирование предмета закупки не входит в перечень обязанностей закупщика. Наша задача - обеспечить прозрачность, максимальную конкуренцию и нивелировать коррупционные риски во время закупок, чтобы средства госбюджета были потрачены максимально эффективно. Предмет закупки формирует заказчик. Такое жесткое распределение функций крайне важно, и мы его неукоснительно придерживаемся.

- Можно ли сказать, что коррупция переместилась из процесса закупки в процесс формирования номенклатуры?

- Мне трудно сказать, ведь моя задача как профессионала обеспечить полную прозрачность на моем этапе - на этапе закупки.

- Как закупщик может повлиять на то, чтобы предмет закупки был сформирован прозрачно?

- Как я уже говорила, формирование номенклатуры - это прерогатива заказчика. Однако если в переданном нам техническом задании мы увидим, что где-то каким-то образом подавляется конкуренция, то мы обязаны сообщить об этом заказчику.

- Недавно была громкая история вокруг закупки диагностических систем у компании с российскими корнями. Это была попытка высосать скандал из пальца или это какой-то сбой системы, гарантирующей прозрачность закупки?

- При выборе поставщика мы придерживаемся международных стандартов, а также соблюдаем требования украинского и британского законодательств. Иными словами, мы проводим двойную проверку компании, с которой работаем. На этапе проверки этого поставщика у нас не было никаких нарушений украинского законодательства. Ни компания, ни ее бенефициары и собственники не значились ни в санкционном списке Украины, который утверждается Советом национальной безопасности Украины, ни в санкционном списке Великобритании.

- Часто ли были подобные истории?

- Историй, связанных с санкционными списками, не было. Мы всегда проводим жесткую проверку due diligence всех участников, вне зависимости от того, международная это компания или локальная. Проверяем финансовую отчетность в том числе. Например, мы не можем рекомендовать нашему заказчику заключить контракт с компанией с шатким финансовым положением: если отчеты компании ставят под сомнение возможность выполнить контракт, мы не будем рекомендовать ее. Таким образом снимаются риски, связанные с возможностью непоставки товаров или вопросы, связанные с этикой компании или ее финансами.

- И все-таки, если международные закупки закончатся, Crown Agents уйдут из Украины?

- При любом сценарии Crown Agents продолжит работать в Украине. Мы относимся к Украине очень серьезно: мы работаем здесь уже более 20 лет и будем работать и дальше. Мы можем помогать проводить закупки, обучать этому. Кроме того, у нас есть много других потенциальных проектов, в рамках которых мы можем продолжать помогать стране добиваться лучших результатов, даже без участия в закупках для Министерства здравоохранения.

- Как вы оцениваете процесс создания национального закупочного агентства? Закупки через международные организации заканчиваются уже весной 2019 года, что будет потом?

- Для нас важно, чтобы все, что было наработано нами, продолжало использоваться, и чтобы на наше место пришли профессионалы, которые будут работать на таком же уровне. Чтобы Украина нормально развивалась, ей нужно очень много инвестировать в развитие трудового потенциала в сфере закупок. Это то, к чему Crown Agents приложили немало усилий, ведь мы 57 лет занимаемся тем, что обучаем закупщиков по всему миру и знаем, насколько важна высокая квалификация участников процесса. Важна компетенция каждого человека, который будет там работать. Мы всегда говорим о том, что нужно готовить персонал, учить. От людей зависит результат.

- А как вы будете передавать им свой опыт?

- Еще раз повторю: мы 57 лет обучаем закупщиков по всему миру. Такие проекты у нас были и в Украине. Например, мы реализовали огромный проект по государственным закупкам с Министерством экономики. Обучение персонала - это непросто, профессия закупщика очень сложная и интересная. Занимаясь профессиональной подготовкой закупщиков, вы обучаете универсальных солдат, которые способны качественно осуществлять закупки в любой сфере, так как они уже будут владеть основными необходимыми навыками, а специфика наработается в процессе погружения в тему.

На данном этапе Минздрав передал несвойственную ему функцию профессиональному закупщику - так происходит по всему миру, это нормально. Профессиональных закупочных компаний по всему миру тоже достаточно, хотя мы, наверное, занимаемся этим дольше всех.