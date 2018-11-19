Экономика

12:49 19.11.2018

Киев хочет закупить 20 трамвайных вагонов за 1,7 млрд грн за средства ЕИБ

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Киев хочет закупить 20 трамвайных вагонов за 1,7 млрд грн за средства ЕИБ

Коммунальное предприятие (КП) "Киевпастранс" объявило тендеры на закупку в 2019 году 20 ед. пассажирских самоходных низкопольных трамвайных вагонов, в том числе на закупку 10 ед. 26-метровых вагонов на ожидаемую сумму 568,632 млн грн и 10 ед. 30-метровых вагонов на 503 млн грн.

Согласно объявлениям в системе ProZorro, тендеры объявлены 16 ноября, конечный срок подачи заявок по обоим тендерам – 17 декабря 2018 года, аукционы намечены на 22 января 2019 года. Срок поставки техники – до конца 2019 года.

Трамвайные вагоны должны быть выпущены не ранее 2018 года, быть полностью низкопольными.

Как сообщалось, Киевский горсовет в апреле текущего года согласовал привлечение EUR50 млн кредита коммунальным предприятием "Киевпастранс" от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку трамваев, троллейбусов и вагонов фуникулера.

По условиям соглашения, процентная ставка не превысит 2,5% годовых, срок привлечения средств от пяти до 22 лет со времени последней выборки транша.

Бенефициаром проекта является КП "Киевпастранс". Все тендеры будут проводиться по правилам ЕС и ЕИБ.

Теги: #киев #киевпастранс #трамвай
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