Экономика

12:29 19.11.2018

"Нафтогаз" призвал тепловиков оперативно подписать допсоглашения на поставку газа

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"Нафтогаз" призвал тепловиков оперативно подписать допсоглашения на поставку газа

НАК "Нафтогаз Украины" призвал оперативно подписать дополнительные соглашения к договорам на поставку природного газа теплоснабжающие предприятия и поставщиков со специальными обязанностями для нужд бытовых потребителей и религиозных организаций.

В пресс-службе НАК напоминают, что необходимость подписания допсоглашений связана со вступлением с 1 декабря в действие изменений в Кодекс газотранспортной системы.

"Для получения номинаций на декабрь теплоснабжающим предприятиям необходимо как можно скорее подписать дополнительные соглашения со своей стороны и передать их в "Нафтогаз". Компания принимает подписанные дополнительные соглашения по почте, доставленные лично или курьером по адресу г.Киев, бул. Т.Шевченко, 23, к. 304, 307", - говорится в сообщении.

Основанием для предоставления номинаций является: дополнительное соглашение (оригинал); наличие у подписанта допсоглашения полномочий на его подписание; выполнение требований постановления КМУ № 867 от 19 октября 2018 года в части расчетов за потребленные объемы природного газа в прошлые периоды.

Как сообщалось, Кабмин 14 ноября внес изменения в постановление №867 от 19 октября 2018 года о специальных обязательствах, снизив на период с 1 декабря 2018 года до 1 апреля 2019 года уровень расчетов за поставки газа с НАК "Нафтогаз Украины" до 78% для ТКЭ и 60% для ТЭЦ (ранее – 90%).

Теги: #нафтогаз #газ
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