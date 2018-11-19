Экономика

12:26 19.11.2018

Европейские фондовые индексы растут, итальянский рынок в лидерах подъема

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Европейские фондовые индексы растут, итальянский рынок в лидерах подъема

Европейские фондовые индексы растут в понедельник вслед за котировками акций сырьевых и фармацевтических компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос в ходе торгов на 0,3% - до 358,71 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,3%, французский CAC 40 - на 0,2%, германский DAX - на 0,1%, испанский IBEX 35 - на 0,3%.

Итальянский FTSE MIB демонстрирует самый существенный рост среди основных европейских фондовых индексов, прибавляя 0,8%, благодаря информации о том, что правительство страны готово к диалогу с Еврокомиссией в отношении бюджетного плана на 2019 год.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо в интервью изданию Corriere della Sera сообщил, что Рим "готов пойти на крупное сокращение нерациональных расходов.

"Мы также будем готовы к включению в бюджет условий, которые предотвратят увеличение дефицита. Однако основные реформы, заложенные в бюджетный план на 2019 год, должны остаться в силе", - отметил он.

В центре внимания рынка остается ситуация в Великобритании, где на этой неделе парламент рассмотрит компромиссный проект соглашения об условиях Brexit, поддерживаемый ЕС.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за торговым спором США и Китая. Участники саммита АТЭС, прошедшего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории организации не смогли согласовать итоговую декларацию из-за разногласий, в частности, между представителями США и Китая по вопросам торговли и безопасности.

Многие надеются на то, что градус торгового спора между Вашингтоном и Пекином понизится после предстоящей встречи американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Буэнос-Айресе, где 30 ноября - 1 декабря пройдет саммит G20.

Стороны рассчитывают, по крайней мере, достичь торгового перемирия, которое может включать в себя отказ США от намерения вводить новые пошлины на товары китайского экспорта, пишет Dow Jones.

Акции французского автопроизводителя Renault по данным на 13:20 кв теряют в цене 13%, торгуясь на минимуме с декабря 2014 года. Бумаги компании начали дешеветь на сообщении японской газеты Asahi Shimbun о том, что главе Renault, а также Nissan, Карлосу Гону грозит арест в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства. Падение стоимости акций Renault усилилось после того, как Nissan подтвердил, что К.Гон, возглавляющий ее совет директоров, много лет занижал данные о личном доходе.

Как сообщает агентство Bloomberg, Nissan также подтвердил, что намеревается требовать увольнения К.Гона и директора Грега Келли. Последний, по данным компании, помогал К.Гону скрывать данные о доходах.

По данным японского издания, прокуратура Токио готовится арестовать топ-менеджера. Предполагается, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытия может быть приравнено к манипулированию информацией.

Акции швейцарской Novartis подорожали в ходе торгов на 0,4% после того, как фармкомпания сообщила, что Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило разработанный ею препарат для лечения апластической анемии.

Бумаги датского фармпроизводителя Novo Nordisk прибавляют в цене 2,5%.

Котировки акций горнодобывающих компаний поднимаются вслед за повышением цен на алюминий, цинк и медь.

Капитализация Glencore увеличилась на 1%, Antofagasta - на 0,8%, Anglo American - на 1,1%, BHP Billiton - также на 1,1%.

Теги: #индексы #европа
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