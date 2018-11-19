Вопрос передачи абонентской базы потребителей газа зависит от Госрегслужбы

Постановление правительства №867 от 19 октября 2018 года о продлении спецобязательств (ПСО) и постепенном повышении цены на газ для населения не было согласовано с Государственной регуляторной службой (ГРС) в части передачи облгазами базы абонентов Минфину, что ставит под угрозу такую передачу, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Если это постановление заработает и облгазы эту базу передадут, то уже вначале следующего года можно будет провести монетизацию. Если эту базу не раскроют, то это передвинется на более длительный срок. Механизмом этого переноса, насколько я понимаю, будут судебные споры облгазов на основе того, что ГРС не дало согласования именно в этой части постановления", – сказал А.Коболев на "Украинской энергетической неделе" в Киеве в понедельник.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Он отметил, что без передачи абонентской базы на рынке будет сохраняться схема хищения газа, продаваемого "Нафтогазом" по льготным ценам, Ее объем ранее глава "Нафтогаза" оценил до 2 млрд куб. м или $700 млн по текущим ценам.

Глава "Нафтогаза" выразил мнение, что впоследствии абонентской база, как в цивилизованных странах, должна храниться у оператора сети высокого давления (в украинском случае – в "Укртрансгазе") и быть открытой для всего рынка.

"Это позволит любому потребителю, если он хочет сменить поставщика, сделать это легко и просто", – пояснил А.Коболев.

По его словам, пока частным поставщикам бытовые потребители неинтересны, так как цена поставок им по ПСО составляет 8,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, а рыночная – 12 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Глава правления "Нафтогаза" также подверг критике Антимонопольный комитет Украины и регулятора - НКРЭКУ - за отсутствие наказаний облгазов и других газосбытовых компаний, злоупотребляющих своим монопольным положением. В качестве примера он привел безуспешные попытки сотрудницы НАК в Киевской области в течение более трех месяцев сменить поставщика на "Нафтогаз". "Это называется злоупотреблением монопольным положением в чистом неприкрытом и бессовестном виде. Ей просто не дают этого сделать", – констатировал А.Коболев.

Он также напомнил, как в свое время "Киевгаз" разослал киевлянам платежки с несуществующими штрафами и пенями, однако не был оштрафован или как-то иначе наказан ни АМКУ, ни регулятором.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №867 от 19 октября 2018 года продлил спецобязательства "Нафтогаза" продавать природный газ для населения, религиозных организаций и производителей тепловой энергии до 1 мая 2020 года. Правительство также пересмотрело формулу расчета цены для продажи газа по ПСО, повысив ее на 23,5% – до 8,55 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС и расходами на транспортировку и поставку).

Для ее определения за основу была взята среднеарифметическая цена продажи/поставки газа НАК промышленным потребителям за июль-сентябрь текущего года в размере 8,98 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (без НДС и расходов на транспортировку и поставку). К этой цене применяется понижающий коэффициент 0,6943 для расчета цены на газ для населения и тепловиков с 1 ноября 2018-го по 30 апреля 2019 года и коэффициент 0,8 – для расчета цены на газ с 1 мая 2019 года.

Обязанность поставлять газ населению и тепловикам сохранилась за газсбытами, которым НАК до 1 мая 2020 года не имеет права отказать в удовлетворении заявки при соблюдении ими ряда условий.