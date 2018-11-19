Экономика

10:55 19.11.2018

ГФС доначислила 12 млн грн штрафов торговцам сложными бытовыми товарами

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ГФС доначислила 12 млн грн штрафов торговцам сложными бытовыми товарами

Государственная фискальная служба (ГФС) доначислила 12,1 млн грн штрафных санкций продавцам технически сложных бытовых товаров за несоблюдение требований при проведении расчетных операций по итогам 2,137 тыс. проверок в январе-октябре 2018 года.

"Чаще всего субъекты хозяйствования нарушали требования о применении регистраторов расчетных операций – 1,53 тыс. случаев и порядка учета товара – 41 нарушение. Также выявлено 381 нарушение норм регулирования оборота наличности", – сообщается на сайте ГФС.

Предприниматели в текущем году зарегистрировали 2,926 тыс. регистраторов расчетных операций (РРО) по результатам проверок, уточнило ведомство.

Как напоминает ГФС, Кабинет министров в мае 2017-го обязал продавцов сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, обслуживанию или гарантийной замене, применять РРО и утвердил перечень таких товаров. Согласно правительственному постановлению, предприниматели должны осуществлять продажу этих товаров за наличный или безналичный расчет на полную сумму покупки через РРО, выдавая кассовый чек для подтверждения операции.

При этом по состоянию на 1 января 2018 года в Украине более 7 тыс. субъектов хозяйствования занимались реализацией технически сложных товаров, а всего со вступления постановления в силу налогоплательщики добровольно зарегистрировали почти 3,2 тыс. РРО.

Теги: #штраф #гфс
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