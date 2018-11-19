Экономика

10:54 19.11.2018

Украина к 16 ноября произвела более 1,25 млн тонн сахара

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Украина к 16 ноября произвела более 1,25 млн тонн сахара

Производство сахара в Украине по состоянию на 16 ноября составило 1 млн 254,6 тыс. тонн.

Согласно сообщению Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", на указанную дату в стране функционируют 40 сахарных заводов, которые к настоящему времени переработали 9,45 млн тонн сахарной свеклы.

Как сообщалось, в Украине 31 августа начался новый сезон сахароварения.

В 2018 году посевные площади под сахарной свеклой составляют 280 тыс. га, что на 13% меньше, чем в 2017 году.

Украина в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, сентябрь-август) экспортировала 560,4 тыс. тонн сахара, что на 27,2% меньше, чем за предыдущий МГ.

Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн. В сезоне работали 46 сахарных заводов.

Теги: #производство #укрцукор
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