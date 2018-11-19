"Укрэнерго" объявило тендер на КАСКО

Госпредприятие "Национальная энергетическая компания (НЭК) "Укрэнерго" 16 ноября объявило тендер на услуги добровольное страхование автотранспорта (КАСКО).

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость закупки услуг - 1,038 млн грн.

Сумма тендерного обеспечения - 20,750 тыс. грн.

Заявки на участие принимаются до 3 декабря.

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"Укрэнерго" объединяет восемь региональных электроэнергетических систем: Днепровскую, Донбасскую, Западную, Крымскую, Южную, Юго-Западную, Северную и Центральную.

"Укрэнерго" эксплуатирует магистральные и межгосударственные линии электропередачи, а также осуществляет централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, которое находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.