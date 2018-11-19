Япония увеличила экспорт в октябре после неожиданного снижения месяцем ранее

Японский экспорт вырос в октябре после неожиданного падения в предыдущем месяце, связанного с последствиями стихийных бедствий.

Однако темпы увеличения импорта оказались значительно более высокими, и дефицит баланса внешней торговли страны в прошлом месяце существенно превзошел ожидания.

Объем японского экспорта в октябре повысился на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Объем импорта подскочил на 19,9% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 14,5%.

Рост экспорта отражает, прежде всего, увеличение поставок на внешние рынки автомобилей, машиностроительного оборудования и полупроводников. Экспорт в Китай, являющийся крупнейшим торговым партнером Японии, в октябре вырос на 9%, в США - на 11,6%, в страны Евросоюза - на 7,7%.

Повышение импорта связано с наращиванием закупок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

Отрицательное сальдо внешней торговли Японии в октябре составило 449 млрд иен ($3,95 млрд), более чем в 9 раз превысив средний прогноз экспертов, опрошенных Nikkei, на уровне 48 млрд иен.

Профицит в торговле с США сократился впервые за 4 месяца - на 11%, в связи с наращиванием Японией импорта американского зерна, СПГ и нефти.

В сентябре японский экспорт снизился впервые за 22 месяца - на 1,3%, импорт вырос на 7%, профицит торгового баланса составил 131 млрд иен.