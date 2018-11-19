Азиатские фондовые рынки растут, дорожают бумаги японских технологических компаний

Азиатские фондовые индексы в основном растут в понедельник, японский рынок поднимается вслед за котировками акций технологических компаний, которые восстанавливаются после существенного падения на прошлой неделе.

Японский Nikkei 225 увеличился в ходе торгов на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,6%.

Акции SoftBank подорожали на 5%, Nintendo - на 3,7%, Tokyo Electron - на 3,7%, Sumco - на 3,2%.

Бумаги японских технологических компаний резко подешевели в конце прошлой неделе вслед за аналогичной динамикой акций представителей этого сектора в США на фоне слабой отчетности и прогнозов американских чип-мейкеров Nvidia и Applied Materials.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на увеличение объемов японского экспорта в октябре после неожиданного падения в предыдущем месяце, связанного с последствиями стихийных бедствий.

Однако темпы увеличения импорта оказались значительно более высокими, и дефицит баланса внешней торговли страны в прошлом месяце более чем в 9 раз превзошел ожидания рынка.

Объем японского экспорта в октябре повысился на 8,2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства финансов страны. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 9%, свидетельствуют данные Trading Economics. Объем импорта подскочил на 19,9% при ожидавшемся аналитиками увеличении на 14,5%.

Отрицательное сальдо внешней торговли Японии в октябре составило 449 млрд иен ($3,95 млрд), превысив средний прогноз экспертов, опрошенных Nikkei, на уровне 48 млрд иен.

В центре внимания инвесторов остается вопрос торговых споров. Участники саммита АТЭС, прошедшего в Папуа - Новой Гвинее, впервые в истории организации не смогли согласовать итоговую декларацию из-за разногласий, в частности, между представителями США и Китая по вопросам торговли и безопасности.

"Трения между Штатами и КНР в торговой сфере сохраняются, иногда мы видим позитивные сигналы, иногда - негативные. Однако по-прежнему нет никакого очевидного прогресса", - цитирует агентство Bloomberg портфельного управляющего Saison Asset Management в Токио Тетсуо Сесимо.

Акции китайского интернет-гиганта Tencent прибавляют в ходе торгов в Гонконге в понедельник 0,2%, производителя компонентов для смартфонов AAC - 3,7%.

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics опустилась на 0,9%.

Тайваньский фондовый индекс Taiex прибавляет в ходе торгов 0,3%, несмотря на слабые данные о ВВП страны в третьем квартале 2018 года.

Согласно официальным данным, ВВП Таиланда в июле-сентябре вырос на 3,3% относительного того же периода годом ранее - минимальными темпами с 2016 года. Эксперты в среднем прогнозировали экономический подъем в Таиланде в третьем квартале на 4,2% в годовом выражении.